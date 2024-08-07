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Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа - РИА Новости, 07.08.2024
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16:48 07.08.2024 (обновлено: 16:52 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/tramp-1964696779.html
Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа
Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа - РИА Новости, 07.08.2024
Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа
Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк заявил, что его сатирическая рок-группа Tenacious D возобновит выступления после отмены тура из-за шутки... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:48
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пенсильвания
дональд трамп
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк заявил, что его сатирическая рок-группа Tenacious D возобновит выступления после отмены тура из-за шутки участника коллектива о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. В июле Блэк отменил тур своей группы из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа, вызвавшей негативную реакцию. "Нам нужно взять паузу. Каждому в определенный момент нужна передышка. И мы вернемся", - заявил Блэк журналу Variety. По словам Блэка, отношение к его товарищу по коллективу после неудачной шутки не изменилось, и они все еще друзья. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html
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сша, пенсильвания, дональд трамп, джек блэк, фбр, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джек Блэк, ФБР, В мире
Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа

Комик Джек Блэк: группа Tenacious D продолжит выступать несмотря на отмену тура

© AP Photo / Invision/Frank MicelottaАктер Джек Блэк
Актер Джек Блэк - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Invision/Frank Micelotta
Актер Джек Блэк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк заявил, что его сатирическая рок-группа Tenacious D возобновит выступления после отмены тура из-за шутки участника коллектива о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.
В июле Блэк отменил тур своей группы из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа, вызвавшей негативную реакцию.
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"Нам нужно взять паузу. Каждому в определенный момент нужна передышка. И мы вернемся", - заявил Блэк журналу Variety.
По словам Блэка, отношение к его товарищу по коллективу после неудачной шутки не изменилось, и они все еще друзья.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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СШАПенсильванияДональд ТрампДжек БлэкФБРВ мире
 
 
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