https://ria.ru/20240807/tramp-1964696779.html

Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа

Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа - РИА Новости, 07.08.2024

Блэк заявил, что продолжит выступать после отмены из-за шутки про Трампа

Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк заявил, что его сатирическая рок-группа Tenacious D возобновит выступления после отмены тура из-за шутки... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:48

2024-08-07T16:48

2024-08-07T16:52

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк заявил, что его сатирическая рок-группа Tenacious D возобновит выступления после отмены тура из-за шутки участника коллектива о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. В июле Блэк отменил тур своей группы из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа, вызвавшей негативную реакцию. "Нам нужно взять паузу. Каждому в определенный момент нужна передышка. И мы вернемся", - заявил Блэк журналу Variety. По словам Блэка, отношение к его товарищу по коллективу после неудачной шутки не изменилось, и они все еще друзья. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html

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сша, пенсильвания, дональд трамп, джек блэк, фбр, в мире