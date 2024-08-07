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США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп - РИА Новости, 07.08.2024
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16:11 07.08.2024 (обновлено: 16:16 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/tramp-1964684697.html
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп - РИА Новости, 07.08.2024
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:11
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии. Ранее, несмотря на жесткую критику результатов выборов в Венесуэле, Белый дом в конце июля заявил, что они не намерены отменять выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в этой южноамериканской стране. "Мы были энергетически независимы четыре года назад, и теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы, хотя у них даже нет нефти, у них есть битум. А битум нужно перерабатывать, это ужасный процесс. У нас есть самая лучшая, красивая и высококачественная нефть, под нашими ногами", - Трамп заявил телеканалу Fox News. Помимо нефти, США с 2022 года каждый год продляет разрешение на экспорт и реэкспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу, несмотря на наложенные Вашингтоном на Каракас санкции.
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цены на нефть, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
Цены на нефть, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп

Трамп: США выпрашивают нефть у Венесуэлы вместо развития нефтегазовой индустрии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии.
Ранее, несмотря на жесткую критику результатов выборов в Венесуэле, Белый дом в конце июля заявил, что они не намерены отменять выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в этой южноамериканской стране.
«
"Мы были энергетически независимы четыре года назад, и теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы, хотя у них даже нет нефти, у них есть битум. А битум нужно перерабатывать, это ужасный процесс. У нас есть самая лучшая, красивая и высококачественная нефть, под нашими ногами", - Трамп заявил телеканалу Fox News.
Помимо нефти, США с 2022 года каждый год продляет разрешение на экспорт и реэкспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу, несмотря на наложенные Вашингтоном на Каракас санкции.
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Цены на нефтьВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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