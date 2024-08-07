https://ria.ru/20240807/tramp-1964684697.html

США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп

США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп - РИА Новости, 07.08.2024

США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:11

2024-08-07T16:11

2024-08-07T16:16

цены на нефть

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии. Ранее, несмотря на жесткую критику результатов выборов в Венесуэле, Белый дом в конце июля заявил, что они не намерены отменять выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в этой южноамериканской стране. "Мы были энергетически независимы четыре года назад, и теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы, хотя у них даже нет нефти, у них есть битум. А битум нужно перерабатывать, это ужасный процесс. У нас есть самая лучшая, красивая и высококачественная нефть, под нашими ногами", - Трамп заявил телеканалу Fox News. Помимо нефти, США с 2022 года каждый год продляет разрешение на экспорт и реэкспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу, несмотря на наложенные Вашингтоном на Каракас санкции.

https://ria.ru/20240805/venesuela-1964055576.html

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп