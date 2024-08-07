https://ria.ru/20240807/tramp-1964684697.html
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп - РИА Новости, 07.08.2024
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:11
2024-08-07T16:11
2024-08-07T16:16
цены на нефть
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США якобы приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо развития своей нефтегазовой индустрии. Ранее, несмотря на жесткую критику результатов выборов в Венесуэле, Белый дом в конце июля заявил, что они не намерены отменять выданные американским компаниям лицензии на нефтедобычу в этой южноамериканской стране. "Мы были энергетически независимы четыре года назад, и теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы, хотя у них даже нет нефти, у них есть битум. А битум нужно перерабатывать, это ужасный процесс. У нас есть самая лучшая, красивая и высококачественная нефть, под нашими ногами", - Трамп заявил телеканалу Fox News. Помимо нефти, США с 2022 года каждый год продляет разрешение на экспорт и реэкспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу, несмотря на наложенные Вашингтоном на Каракас санкции.
https://ria.ru/20240805/venesuela-1964055576.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
Цены на нефть, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США приходится выпрашивать нефть у Венесуэлы, заявил Трамп
Трамп: США выпрашивают нефть у Венесуэлы вместо развития нефтегазовой индустрии