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Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой - РИА Новости, 07.08.2024
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19:06 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/telo-1964747193.html
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой - РИА Новости, 07.08.2024
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:06
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происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в среду в поселке Новофедоровское в Москве нашли тело молодого человека в полиэтиленовой пленке. Проводится проверка. "Предварительно, мужчина мог покончить с собой", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что на теле мужчины нет видимых телесных повреждений, рядом с телом был обнаружен баллон.
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москва
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происшествия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой

СК: мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в среду в поселке Новофедоровское в Москве нашли тело молодого человека в полиэтиленовой пленке. Проводится проверка.
"Предварительно, мужчина мог покончить с собой", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что на теле мужчины нет видимых телесных повреждений, рядом с телом был обнаружен баллон.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
Вчера, 13:42
 
ПроисшествияМоскваНовая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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