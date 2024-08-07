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Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой - РИА Новости, 07.08.2024
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:06
2024-08-07T19:06
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в среду в поселке Новофедоровское в Москве нашли тело молодого человека в полиэтиленовой пленке. Проводится проверка. "Предварительно, мужчина мог покончить с собой", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что на теле мужчины нет видимых телесных повреждений, рядом с телом был обнаружен баллон.
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происшествия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой
СК: мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой