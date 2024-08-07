https://ria.ru/20240807/telo-1964747193.html

Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой

Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой - РИА Новости, 07.08.2024

Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой

Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:06

2024-08-07T19:06

2024-08-07T19:06

происшествия

москва

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина, чье тело нашли в лесопарке в Новой Москве, мог покончить с собой, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в среду в поселке Новофедоровское в Москве нашли тело молодого человека в полиэтиленовой пленке. Проводится проверка. "Предварительно, мужчина мог покончить с собой", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что на теле мужчины нет видимых телесных повреждений, рядом с телом был обнаружен баллон.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)