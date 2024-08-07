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В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины - РИА Новости, 07.08.2024
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18:28 07.08.2024 (обновлено: 18:43 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/telo-1964739869.html
В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины
В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины - РИА Новости, 07.08.2024
В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины
Тело неизвестного мужчины в полиэтиленовом пакете нашли в лесопарке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже эту информацию... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:28
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москва
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новая москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины в полиэтиленовом пакете нашли в лесопарке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба ГСУ СК по Москве.&quot;В среду в лесопарке в Новофедоровском поселении в Новой Москве обнаружен труп мужчины в полиэтиленовом пакете&quot;, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что у мужчины были обмотаны скотчем руки и ноги. В настоящее время выясняются причины смерти мужчины, личность устанавливается."Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
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москва, происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины

В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

© Фото : ГСУ СК России по МосквеВ поселке Новофедоровское в городе Москве обнаружено тело молодого человека в полиэтиленовой пленке
В поселке Новофедоровское в городе Москве обнаружено тело молодого человека в полиэтиленовой пленке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по Москве
В поселке Новофедоровское в городе Москве обнаружено тело молодого человека в полиэтиленовой пленке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины в полиэтиленовом пакете нашли в лесопарке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
«

"В среду в лесопарке в Новофедоровском поселении в Новой Москве обнаружен труп мужчины в полиэтиленовом пакете", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у мужчины были обмотаны скотчем руки и ноги. В настоящее время выясняются причины смерти мужчины, личность устанавливается.
"Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
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