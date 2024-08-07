https://ria.ru/20240807/telo-1964739869.html

В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины

В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины - РИА Новости, 07.08.2024

В лесопарке в Новой Москве нашли тело мужчины

Тело неизвестного мужчины в полиэтиленовом пакете нашли в лесопарке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже эту информацию... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:28

2024-08-07T18:28

2024-08-07T18:43

москва

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины в полиэтиленовом пакете нашли в лесопарке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба ГСУ СК по Москве."В среду в лесопарке в Новофедоровском поселении в Новой Москве обнаружен труп мужчины в полиэтиленовом пакете", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что у мужчины были обмотаны скотчем руки и ноги. В настоящее время выясняются причины смерти мужчины, личность устанавливается."Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964653315.html

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москва, происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)