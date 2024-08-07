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Сельхозпредприятие на Кубани улучшит обслуживания техники по нацпроекту
Сельхозпредприятие на Кубани улучшит обслуживания техники по нацпроекту - РИА Новости, 07.08.2024
Сельхозпредприятие на Кубани улучшит обслуживания техники по нацпроекту
Сельхозпредприятие в Абинском районе Кубани улучшит ремонт и обслуживание техники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:17
2024-08-07T22:17
2024-08-07T22:19
краснодарский край
экономика
абинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Сельхозпредприятие в Абинском районе Кубани улучшит ремонт и обслуживание техники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Сельхозпредприятие из Абинского района улучшает процесс ремонта и обслуживания техники. Компания "Агро-Альянс" реализует национальный проект "Производительность труда" при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания занимается выращиванием и переработкой эксклюзивных сортов риса, а также зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК уже провела диагностику пилотного потока, определила ключевые проблемы и способы их устранения. Национальный проект "Производительность труда" - одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Краснодарском крае нацпроект реализуется с 2018 года.
https://ria.ru/20240726/gubernator-1962129651.html
абинский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, абинский район, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Абинский район, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Сельхозпредприятие в Абинском районе Кубани улучшит ремонт и обслуживание техники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
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"Сельхозпредприятие из Абинского района улучшает процесс ремонта и обслуживания техники. Компания "Агро-Альянс" реализует национальный проект "Производительность труда" при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания занимается выращиванием и переработкой эксклюзивных сортов риса, а также зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК уже провела диагностику пилотного потока, определила ключевые проблемы и способы их устранения.
Национальный проект "Производительность труда" - одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Краснодарском крае
нацпроект реализуется с 2018 года.