https://ria.ru/20240807/tekhnika-1964777047.html

Сельхозпредприятие на Кубани улучшит обслуживания техники по нацпроекту

Сельхозпредприятие на Кубани улучшит обслуживания техники по нацпроекту - РИА Новости, 07.08.2024

Сельхозпредприятие на Кубани улучшит обслуживания техники по нацпроекту

Сельхозпредприятие в Абинском районе Кубани улучшит ремонт и обслуживание техники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:17

2024-08-07T22:17

2024-08-07T22:19

краснодарский край

экономика

абинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Сельхозпредприятие в Абинском районе Кубани улучшит ремонт и обслуживание техники благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Сельхозпредприятие из Абинского района улучшает процесс ремонта и обслуживания техники. Компания "Агро-Альянс" реализует национальный проект "Производительность труда" при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания занимается выращиванием и переработкой эксклюзивных сортов риса, а также зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК уже провела диагностику пилотного потока, определила ключевые проблемы и способы их устранения. Национальный проект "Производительность труда" - одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Краснодарском крае нацпроект реализуется с 2018 года.

https://ria.ru/20240726/gubernator-1962129651.html

абинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, абинский район, краснодарский край