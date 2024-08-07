https://ria.ru/20240807/tailand-1964600438.html

КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию

КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию - РИА Новости, 07.08.2024

КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию

Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:55

2024-08-07T11:55

2024-08-07T12:26

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного правонарушения "подрыв политической системы конституционной монархии", говорится в постановлении суда, объявленном в среду. Прямой репортаж из зала суда вел телеканал "Тхаи Рат ТВ".Постановление зачитали судьи коллегии конституционного суда, рассматривавшие дело. "В своей политической агитации во время предвыборной кампании 2023 года в выступлениях лидеров партии в настоятельных попытках после выборов внести на обсуждение парламента изменения в законодательство Королевства Таиланд, охраняющее статус монархии и политическую систему конституционной монархии, "Партия движения вперед" противопоставляла народ Таиланда таиландской монархии и создавала в народе подрывные настроения по отношению к политической системе конституционной монархии Таиланда", - говорится в зачитанном судьями постановлении.Суд также постановил запретить членам руководящих органов партии любую политическую деятельность сроком на 10 лет.

https://ria.ru/20240529/tailand-1949046833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд