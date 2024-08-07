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КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию - РИА Новости, 07.08.2024
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11:55 07.08.2024 (обновлено: 12:26 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/tailand-1964600438.html
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию - РИА Новости, 07.08.2024
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию
Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:55
2024-08-07T12:26
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БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного правонарушения "подрыв политической системы конституционной монархии", говорится в постановлении суда, объявленном в среду. Прямой репортаж из зала суда вел телеканал "Тхаи Рат ТВ".Постановление зачитали судьи коллегии конституционного суда, рассматривавшие дело. "В своей политической агитации во время предвыборной кампании 2023 года в выступлениях лидеров партии в настоятельных попытках после выборов внести на обсуждение парламента изменения в законодательство Королевства Таиланд, охраняющее статус монархии и политическую систему конституционной монархии, "Партия движения вперед" противопоставляла народ Таиланда таиландской монархии и создавала в народе подрывные настроения по отношению к политической системе конституционной монархии Таиланда", - говорится в зачитанном судьями постановлении.Суд также постановил запретить членам руководящих органов партии любую политическую деятельность сроком на 10 лет.
https://ria.ru/20240529/tailand-1949046833.html
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в мире, таиланд
В мире, Таиланд
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию

Оппозиционную партию в Таиланде распустят за подрыв политической системы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного правонарушения "подрыв политической системы конституционной монархии", говорится в постановлении суда, объявленном в среду. Прямой репортаж из зала суда вел телеканал "Тхаи Рат ТВ".
Постановление зачитали судьи коллегии конституционного суда, рассматривавшие дело.
Таксин Чинават - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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"В своей политической агитации во время предвыборной кампании 2023 года в выступлениях лидеров партии в настоятельных попытках после выборов внести на обсуждение парламента изменения в законодательство Королевства Таиланд, охраняющее статус монархии и политическую систему конституционной монархии, "Партия движения вперед" противопоставляла народ Таиланда таиландской монархии и создавала в народе подрывные настроения по отношению к политической системе конституционной монархии Таиланда", - говорится в зачитанном судьями постановлении.
Суд также постановил запретить членам руководящих органов партии любую политическую деятельность сроком на 10 лет.
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