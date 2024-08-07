https://ria.ru/20240807/tailand-1964600438.html
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию - РИА Новости, 07.08.2024
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию
Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:55
2024-08-07T11:55
2024-08-07T12:26
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таиланд
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БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного правонарушения "подрыв политической системы конституционной монархии", говорится в постановлении суда, объявленном в среду. Прямой репортаж из зала суда вел телеканал "Тхаи Рат ТВ".Постановление зачитали судьи коллегии конституционного суда, рассматривавшие дело. "В своей политической агитации во время предвыборной кампании 2023 года в выступлениях лидеров партии в настоятельных попытках после выборов внести на обсуждение парламента изменения в законодательство Королевства Таиланд, охраняющее статус монархии и политическую систему конституционной монархии, "Партия движения вперед" противопоставляла народ Таиланда таиландской монархии и создавала в народе подрывные настроения по отношению к политической системе конституционной монархии Таиланда", - говорится в зачитанном судьями постановлении.Суд также постановил запретить членам руководящих органов партии любую политическую деятельность сроком на 10 лет.
https://ria.ru/20240529/tailand-1949046833.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд
КС Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию
Оппозиционную партию в Таиланде распустят за подрыв политической системы
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости.
Конституционный суд Таиланда постановил распустить главную оппозиционную партию Таиланда, "Партию движения вперед", найдя в ее действиях состав конституционного правонарушения "подрыв политической системы конституционной монархии", говорится в постановлении суда, объявленном в среду. Прямой репортаж из зала суда вел телеканал "Тхаи Рат ТВ"
.
Постановление зачитали судьи коллегии конституционного суда, рассматривавшие дело.
"В своей политической агитации во время предвыборной кампании 2023 года в выступлениях лидеров партии в настоятельных попытках после выборов внести на обсуждение парламента изменения в законодательство Королевства Таиланд, охраняющее статус монархии и политическую систему конституционной монархии, "Партия движения вперед" противопоставляла народ Таиланда таиландской монархии и создавала в народе подрывные настроения по отношению к политической системе конституционной монархии Таиланда", - говорится в зачитанном судьями постановлении.
Суд также постановил запретить членам руководящих органов партии любую политическую деятельность сроком на 10 лет.