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Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест
Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест - РИА Новости, 07.08.2024
Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест
Мастера и двух слесарей компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:10
2024-08-07T17:10
2024-08-07T18:21
происшествия
нижний тагил
свердловский областной суд
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Мастера и двух слесарей компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и гибель десяти человек, заключили под домашний арест, сообщил Свердловский областной суд. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу", — отметили в инстанции.Домашний арест назначили до 1 октября включительно.Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 жителей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как заявили в ведомстве, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием.Во вторник пресс-служба снабжающей организации "Газэкс" сообщила о задержании мастера и двух слесарей их компании. При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня и на момент проверки система газового распределения дома была исправной.
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происшествия, нижний тагил, свердловский областной суд, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловский областной суд, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест мастера и двух слесарей из-за ЧП в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Мастера и двух слесарей компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и гибель десяти человек, заключили под домашний арест, сообщил Свердловский областной суд.
«
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу", — отметили в инстанции.
Домашний арест назначили до 1 октября включительно.
Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как заявили в ведомстве, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием.
Во вторник пресс-служба снабжающей организации "Газэкс" сообщила о задержании мастера и двух слесарей их компании. При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня и на момент проверки система газового распределения дома была исправной.