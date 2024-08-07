https://ria.ru/20240807/tagil-1964709107.html

Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест

Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест - РИА Новости, 07.08.2024

Трех обвиняемых по делу о ЧП в Нижнем Тагиле заключили под домашний арест

Мастера и двух слесарей компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:10

2024-08-07T17:10

2024-08-07T18:21

происшествия

нижний тагил

свердловский областной суд

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Мастера и двух слесарей компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле и гибель десяти человек, заключили под домашний арест, сообщил Свердловский областной суд. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу", — отметили в инстанции.Домашний арест назначили до 1 октября включительно.Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 жителей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как заявили в ведомстве, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием.Во вторник пресс-служба снабжающей организации "Газэкс" сообщила о задержании мастера и двух слесарей их компании. При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня и на момент проверки система газового распределения дома была исправной.

https://radiosputnik.ru/20240802/traur-1963775589.html

https://ria.ru/20240804/povrezhdenie-1964020287.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, свердловский областной суд, взрыв газа в доме в нижнем тагиле