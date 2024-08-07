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ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод
Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, ПВО сбила 11... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:40
2024-08-07T13:40
2024-08-07T13:40
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, ПВО сбила 11 реактивных снарядов HIMARS и зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 - вне зоны проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html
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сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод
Минобороны: ВС России поразили НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ