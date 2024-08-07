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ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 07.08.2024
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13:40 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/svo-1964637792.html
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод
Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, ПВО сбила 11... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:40
2024-08-07T13:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, ПВО сбила 11 реактивных снарядов HIMARS и зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 - вне зоны проведения спецоперации.
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сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод

Минобороны: ВС России поразили НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, ПВО сбила 11 реактивных снарядов HIMARS и зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 - вне зоны проведения спецоперации.
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