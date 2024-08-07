https://ria.ru/20240807/sumy-1964621632.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:56
2024-08-07T12:56
2024-08-07T12:56
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.20, тревога звучит в Сумской области уже более суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф
В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах после воздушной тревоги