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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 07.08.2024
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12:56 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/sumy-1964621632.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:56
2024-08-07T12:56
в мире
сумы
украина
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.20, тревога звучит в Сумской области уже более суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240807/podpole-1964560269.html
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в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф
В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области
08:57
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.20, тревога звучит в Сумской области уже более суток.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
09:35
 
В миреСумыУкраинаСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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