https://ria.ru/20240807/sumy-1964621632.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:56

2024-08-07T12:56

2024-08-07T12:56

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.20, тревога звучит в Сумской области уже более суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240807/podpole-1964560269.html

https://ria.ru/20240807/ofitser-1964566400.html

сумы

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф