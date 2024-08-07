https://ria.ru/20240807/sumy-1964536765.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах

Взрывы вновь прозвучали в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:10

2024-08-07T01:10

2024-08-07T01:10

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Сумах снова прогремели взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Сумской области Украины с 11.10 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины