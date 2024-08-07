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В Праге вновь рассмотрят дело россиянина Франчетти, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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13:19 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/sud-1964631813.html
В Праге вновь рассмотрят дело россиянина Франчетти, пишут СМИ
В Праге вновь рассмотрят дело россиянина Франчетти, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
В Праге вновь рассмотрят дело россиянина Франчетти, пишут СМИ
Городской суд Праги снова рассмотрит дело россиянина Александра Франчетти по обвинению в активных действиях в пользу РФ в период присоединения к ней Крыма,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:19
2024-08-07T13:19
россия
прага
украина
александр франчетти
республика крым
в мире
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Городской суд Праги снова рассмотрит дело россиянина Александра Франчетти по обвинению в активных действиях в пользу РФ в период присоединения к ней Крыма, сообщило в среду издание Idnes. Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". "Суд снова рассмотрит дело россиянина Александра Франчетти, который, согласно обвинительному заключению, участвовал в насильственном задержании как минимум 11 проукраински настроенных людей во время российской аннексии Крыма в 2014 году. Франчетти должен был стать одним из организаторов вооруженного формирования "Оборона Севастополя". В Севастополе, согласно обвинительному заключению, Франчетти создал группу из 12 человек "Северный ветер", которую финансировал и возглавлял", - говорится в сообщении. "Однако городской, а затем Верховный суд Праги в итоге приняли решение не выдавать Франчетти на Украину, так как, по мнению судей, существовало опасение, что Франчетти может подвергнуться преследованию и ухудшению положения в рамках уголовного производства на Украине после его экстрадиции из-за его гражданства и особенно из-за его участия в боевых акциях на стороне пророссийских сепаратистов (в Крыму)", - отмечает издание. Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией. В октябре 2022 года суд Праги вынес оправдательный приговор за недостатком доказательств и сообщил, что Франчетти может покинуть страну, после чего он вернулся в Россию. Однако 25 мая 2023 года Верховный суд Праги (следующая, более высокая инстанция над горсудом) отменил оправдательный приговор и вернул его дело к рассмотрению в горсуде Праги. В обжаловании Франчетти был обвинен в создании ОПГ, целью которых якобы была "организация диверсий и вооруженных нападений на украинские правительственные силы, население Украины и объекты критической инфраструктуры", чтобы поспособствовать переходу Крыма и Севастополя в состав России. "За создание организованной преступной группы с целью совершения теракта суды могут отправить его (Франчетти) в тюрьму на срок до 15 лет", - сообщило в среду издание Idnes.
https://ria.ru/20240625/espch-1955306499.html
https://ria.ru/20240625/regiony-1955425592.html
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959374512.html
россия
прага
украина
республика крым
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россия, прага, украина, александр франчетти, республика крым, в мире
Россия, Прага, Украина, Александр Франчетти, Республика Крым, В мире
В Праге вновь рассмотрят дело россиянина Франчетти, пишут СМИ

Idnes: Городской суд Праги снова рассмотрит дело россиянина Франчетти

© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Городской суд Праги снова рассмотрит дело россиянина Александра Франчетти по обвинению в активных действиях в пользу РФ в период присоединения к ней Крыма, сообщило в среду издание Idnes.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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"Суд снова рассмотрит дело россиянина Александра Франчетти, который, согласно обвинительному заключению, участвовал в насильственном задержании как минимум 11 проукраински настроенных людей во время российской аннексии Крыма в 2014 году. Франчетти должен был стать одним из организаторов вооруженного формирования "Оборона Севастополя". В Севастополе, согласно обвинительному заключению, Франчетти создал группу из 12 человек "Северный ветер", которую финансировал и возглавлял", - говорится в сообщении.
"Однако городской, а затем Верховный суд Праги в итоге приняли решение не выдавать Франчетти на Украину, так как, по мнению судей, существовало опасение, что Франчетти может подвергнуться преследованию и ухудшению положения в рамках уголовного производства на Украине после его экстрадиции из-за его гражданства и особенно из-за его участия в боевых акциях на стороне пророссийских сепаратистов (в Крыму)", - отмечает издание.
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Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией. В октябре 2022 года суд Праги вынес оправдательный приговор за недостатком доказательств и сообщил, что Франчетти может покинуть страну, после чего он вернулся в Россию. Однако 25 мая 2023 года Верховный суд Праги (следующая, более высокая инстанция над горсудом) отменил оправдательный приговор и вернул его дело к рассмотрению в горсуде Праги.
В обжаловании Франчетти был обвинен в создании ОПГ, целью которых якобы была "организация диверсий и вооруженных нападений на украинские правительственные силы, население Украины и объекты критической инфраструктуры", чтобы поспособствовать переходу Крыма и Севастополя в состав России.
"За создание организованной преступной группы с целью совершения теракта суды могут отправить его (Франчетти) в тюрьму на срок до 15 лет", - сообщило в среду издание Idnes.
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