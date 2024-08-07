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Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling - РИА Новости, 07.08.2024
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11:03 07.08.2024 (обновлено: 11:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/sud-1964587385.html
Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling
Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling - РИА Новости, 07.08.2024
Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling
Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* за распространение фейков об армии,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:03
2024-08-07T11:10
происшествия
россия
москва
украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Куршина* виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Куршин*, который во время следствия и судебного разбирательства находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. Помимо этого, суд на 4 года запретил ему администрировать сайты. Столичный суд в сентябре прошлого года отправил Куршина* под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. Обвиняемый тогда настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в Telegram-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Он был задержан на вокзале в Москве и в ходе допроса полностью признал вину.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240731/sud-1963318364.html
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963454474.html
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происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling

Администратору Telegram-канала Moscow Calling получил 6,5 лет за фейки об армии

© Прокуратура МосквыАндрей Куршин* в суде после вынесения приговора. 7 августа 2024
Андрей Куршин* в суде после вынесения приговора. 7 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Прокуратура Москвы
Андрей Куршин* в суде после вынесения приговора. 7 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Куршина* виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.
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31 июля, 23:28
Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Куршин*, который во время следствия и судебного разбирательства находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.
Помимо этого, суд на 4 года запретил ему администрировать сайты.
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1 августа, 15:16
Столичный суд в сентябре прошлого года отправил Куршина* под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. Обвиняемый тогда настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти.
По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в Telegram-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Он был задержан на вокзале в Москве и в ходе допроса полностью признал вину.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
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