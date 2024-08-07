https://ria.ru/20240807/sud-1964587385.html

Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling

Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling - РИА Новости, 07.08.2024

Суд вынес приговор администратору Telegram-канала Moscow Calling

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* за распространение фейков об армии,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:03

2024-08-07T11:03

2024-08-07T11:10

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россия

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Куршина* виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Куршин*, который во время следствия и судебного разбирательства находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. Помимо этого, суд на 4 года запретил ему администрировать сайты. Столичный суд в сентябре прошлого года отправил Куршина* под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. Обвиняемый тогда настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в Telegram-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Он был задержан на вокзале в Москве и в ходе допроса полностью признал вину.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240731/sud-1963318364.html

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963454474.html

https://ria.ru/20240806/portnyagin-1964408405.html

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происшествия, россия, москва, украина