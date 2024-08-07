https://ria.ru/20240807/sud-1964551279.html

Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе

Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 07.08.2024

Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе

Житель Омска приговорен к 16 годам колонии за организацию и участие в террористическом сообществе, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:43

2024-08-07T06:43

2024-08-07T07:07

омск

россия

омская область

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Житель Омска приговорен к 16 годам колонии за организацию и участие в террористическом сообществе, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.Суд выяснил, что в январе 2017 года мужчина создал террористическую организацию. Он и его сообщники планировали государственный переворот в России с применением оружия, а также совершение терактов в Омске. В организацию он привлекал единомышленников со знанием в области военного дела."Фигурант планировал совершение терактов в отношении объектов ФСБ, МВД и Министерства обороны России. С этой целью фигурант прошел обучение минно-взрывному делу, посредством сети Интернет изучил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также фигурант распространял эти знания среди членов созданного им преступного сообщества", - рассказали в пресс-службе.В мае 2023 года сотрудниками УФСБ России и Росгвардии мужчину задержали. У него провели обыски и нашли компоненты самодельного взрывного устройства и средства инициирования подрыва, подготовленные им планы и программы развития террористической организации, а также агитационные материалы."Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в организации преступного сообщества и участии в нем, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.Первые 4 года заключения мужчина проведет в тюрьме.

https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963959853.html

https://ria.ru/20240805/kolyma-1964159549.html

омск

россия

омская область

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омск, россия, омская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)