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Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 07.08.2024
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06:43 07.08.2024 (обновлено: 07:07 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/sud-1964551279.html
Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе
Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 07.08.2024
Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе
Житель Омска приговорен к 16 годам колонии за организацию и участие в террористическом сообществе, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:43
2024-08-07T07:07
омск
россия
омская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Житель Омска приговорен к 16 годам колонии за организацию и участие в террористическом сообществе, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.Суд выяснил, что в январе 2017 года мужчина создал террористическую организацию. Он и его сообщники планировали государственный переворот в России с применением оружия, а также совершение терактов в Омске. В организацию он привлекал единомышленников со знанием в области военного дела."Фигурант планировал совершение терактов в отношении объектов ФСБ, МВД и Министерства обороны России. С этой целью фигурант прошел обучение минно-взрывному делу, посредством сети Интернет изучил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также фигурант распространял эти знания среди членов созданного им преступного сообщества", - рассказали в пресс-службе.В мае 2023 года сотрудниками УФСБ России и Росгвардии мужчину задержали. У него провели обыски и нашли компоненты самодельного взрывного устройства и средства инициирования подрыва, подготовленные им планы и программы развития террористической организации, а также агитационные материалы."Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в организации преступного сообщества и участии в нем, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.Первые 4 года заключения мужчина проведет в тюрьме.
https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963959853.html
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омск, россия, омская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Омск, Россия, Омская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе

УФСБ: омича осудили за организацию и участие в террористическом сообществе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Житель Омска приговорен к 16 годам колонии за организацию и участие в террористическом сообществе, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Суд выяснил, что в январе 2017 года мужчина создал террористическую организацию. Он и его сообщники планировали государственный переворот в России с применением оружия, а также совершение терактов в Омске. В организацию он привлекал единомышленников со знанием в области военного дела.
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"Фигурант планировал совершение терактов в отношении объектов ФСБ, МВД и Министерства обороны России. С этой целью фигурант прошел обучение минно-взрывному делу, посредством сети Интернет изучил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также фигурант распространял эти знания среди членов созданного им преступного сообщества", - рассказали в пресс-службе.
В мае 2023 года сотрудниками УФСБ России и Росгвардии мужчину задержали. У него провели обыски и нашли компоненты самодельного взрывного устройства и средства инициирования подрыва, подготовленные им планы и программы развития террористической организации, а также агитационные материалы.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в организации преступного сообщества и участии в нем, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
Первые 4 года заключения мужчина проведет в тюрьме.
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