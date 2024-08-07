https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова

Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 07.08.2024

Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова

Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке, следует из официальных... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:15

2024-08-07T05:15

2024-08-07T11:02

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке, следует из официальных судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого. <…> Суд признал арест законным", — указано в документе. Как говорится в документах, речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Защита Иванова заявляла, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ, бизнесмен Сергей Бородин, обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.

https://ria.ru/20240805/zaschita-1964182324.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова