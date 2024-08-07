https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова
Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 07.08.2024
Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова
Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке, следует из официальных... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:15
2024-08-07T05:15
2024-08-07T11:02
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке, следует из официальных судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого. <…> Суд признал арест законным", — указано в документе. Как говорится в документах, речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Защита Иванова заявляла, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ, бизнесмен Сергей Бородин, обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.
https://ria.ru/20240805/zaschita-1964182324.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова
Суд арестовал четыре счета экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке