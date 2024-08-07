https://ria.ru/20240807/studenty-1964548003.html

Опрос показал, сколько студентов хотят совмещать работу и обучение

Опрос показал, сколько студентов хотят совмещать работу и обучение - РИА Новости, 07.08.2024

Опрос показал, сколько студентов хотят совмещать работу и обучение

Почти половина студентов РФ планируют совмещать работу и дальнейшее обучение после бакалавриата, сообщили РИА Новости эксперты Центра социально-политического... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:31

2024-08-07T05:31

2024-08-07T07:52

общество

россия

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce73dbd436cde27acce233ffcedb55af.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти половина студентов РФ планируют совмещать работу и дальнейшее обучение после бакалавриата, сообщили РИА Новости эксперты Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Президентской академии. "Среди возможных жизненных траекторий студентов после получения образования в вузе лидирует намерение совмещать работу и дальнейшее обучение – о нем заявили 45,2% респондентов", - говорится в сообщении. Согласно опросу, трудиться по окончании вуза по специальности планируют 38,6%, не по специальности – 14,1% опрошенных студентов. Примерно четверть собираются продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, отложив трудоустройство. "Стремление работать по специальности после окончания вуза чаще выражают магистранты, студенты, обучающиеся по программам технической ("Инженерное дело, технологии и технические науки", "Информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность и компьютерные науки") и творческой направленности ("Искусство и культура"), а также те, кто учится на основе договора целевого обучения", - сообщается в исследовании. Уточняется, что девушки-студентки заметно чаще стремятся найти подработку на время учебы, чем юноши, которые, как правило, не планируют трудоустраиваться, пока учатся в магистратуре и аспирантуре. В целях анализа планов студентов после окончания обучения в вузе Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС при участии и поддержке Минобрнауки России в мае-июне 2024 года в 232 вузах 74 субъектов Федерации был проведен всероссийский онлайн-опрос студентов. В опросе приняли участие 82 тысячи 310 студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

https://ria.ru/20240518/minobrnauki-1946848765.html

https://rsport.ria.ru/20240805/opros-1964165390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, образование - общество