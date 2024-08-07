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Фигуранту дела о стрельбе по самокатчикам в Москве избрали меру пресечения

Фигуранту дела о стрельбе по самокатчикам в Москве избрали меру пресечения - РИА Новости, 07.08.2024

Фигуранту дела о стрельбе по самокатчикам в Москве избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения фигуранту по факту стрельбы в самокатчиков в Москве, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:15

2024-08-07T20:15

2024-08-07T20:15

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения фигуранту по факту стрельбы в самокатчиков в Москве, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве. Как отмечали в пресс-службе столичной полиции, один из участников конфликта получил ранение, предположительно, из пневматического оружия, ему на месте была оказана медпомощь. Подчеркивалось, что стрелявший с места происшествия скрылся. Позже он был задержан. "Симоновским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действия в отношении Еремина Сергея Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 5 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/politsiya-1943905033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия