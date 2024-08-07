Фигуранту дела о стрельбе по самокатчикам в Москве избрали меру пресечения
Суд в Москве избрал меру пресечения фигуранту дела о стрельбе по самокатчикам
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМужчина выстрелил в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве
Мужчина выстрелил в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения фигуранту по факту стрельбы в самокатчиков в Москве, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве. Как отмечали в пресс-службе столичной полиции, один из участников конфликта получил ранение, предположительно, из пневматического оружия, ему на месте была оказана медпомощь. Подчеркивалось, что стрелявший с места происшествия скрылся. Позже он был задержан.
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"Симоновским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действия в отношении Еремина Сергея Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 5 октября 2024 года", - говорится в сообщении.