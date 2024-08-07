Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 07.08.2024 (обновлено: 17:33 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/strelba-1964718809.html
Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок
Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок - РИА Новости, 07.08.2024
Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок
Пьяный житель восточного Дегунино открыл стрельбу по детской площадке, потому что его раздражал доносящийся шум, теперь мужчина арестован, сообщается в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:23
2024-08-07T17:33
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пьяный житель восточного Дегунино открыл стрельбу по детской площадке, потому что его раздражал доносящийся шум, теперь мужчина арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее сообщалось, что мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве. "Суд заключил под стражу мужчину, открывшего стрельбу из своей квартиры по людям на детской площадке в Восточном Дегунино. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал", - говорится в сообщении. В свою очередь, в суде сообщили, что удовлетворили "ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чивилева Виктора Валентиновича".По словам обвиняемого, он выпил, и его стал раздражать доносящийся с улицы шум. Отмечается, что мужчина достал пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детской площадки, чтобы напугать находящихся там людей.
https://ria.ru/20240807/golova-1964618234.html
https://ria.ru/20240805/strelba-1964199571.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок

В Москве пьяный мужчина открыл стрельбу по детской площадке из-за шума

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пьяный житель восточного Дегунино открыл стрельбу по детской площадке, потому что его раздражал доносящийся шум, теперь мужчина арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Томской области нашли пакет с отрубленной головой
Вчера, 12:45
"Суд заключил под стражу мужчину, открывшего стрельбу из своей квартиры по людям на детской площадке в Восточном Дегунино. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в суде сообщили, что удовлетворили "ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чивилева Виктора Валентиновича".
По словам обвиняемого, он выпил, и его стал раздражать доносящийся с улицы шум.
Отмечается, что мужчина достал пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детской площадки, чтобы напугать находящихся там людей.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке
5 августа, 15:49
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала