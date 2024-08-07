Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок
В Москве пьяный мужчина открыл стрельбу по детской площадке из-за шума
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пьяный житель восточного Дегунино открыл стрельбу по детской площадке, потому что его раздражал доносящийся шум, теперь мужчина арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве.
"Суд заключил под стражу мужчину, открывшего стрельбу из своей квартиры по людям на детской площадке в Восточном Дегунино. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в суде сообщили, что удовлетворили "ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чивилева Виктора Валентиновича".
По словам обвиняемого, он выпил, и его стал раздражать доносящийся с улицы шум.
Отмечается, что мужчина достал пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детской площадки, чтобы напугать находящихся там людей.
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