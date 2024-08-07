https://ria.ru/20240807/strelba-1964718809.html

Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок

Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок - РИА Новости, 07.08.2024

Стрелявший по детской площадке в Москве мужчина объяснил свой поступок

Пьяный житель восточного Дегунино открыл стрельбу по детской площадке, потому что его раздражал доносящийся шум, теперь мужчина арестован, сообщается в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:23

2024-08-07T17:23

2024-08-07T17:33

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пьяный житель восточного Дегунино открыл стрельбу по детской площадке, потому что его раздражал доносящийся шум, теперь мужчина арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее сообщалось, что мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве. "Суд заключил под стражу мужчину, открывшего стрельбу из своей квартиры по людям на детской площадке в Восточном Дегунино. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал", - говорится в сообщении. В свою очередь, в суде сообщили, что удовлетворили "ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чивилева Виктора Валентиновича".По словам обвиняемого, он выпил, и его стал раздражать доносящийся с улицы шум. Отмечается, что мужчина достал пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детской площадки, чтобы напугать находящихся там людей.

https://ria.ru/20240807/golova-1964618234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия