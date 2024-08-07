https://ria.ru/20240807/stenin-1964662767.html

Мать погибшего в Донбассе Стенина передала его фотокамеру в школу

Мать погибшего в Донбассе Стенина передала его фотокамеру в школу - РИА Новости, 07.08.2024

Мать погибшего в Донбассе Стенина передала его фотокамеру в школу

Мать погибшего в 2014 году в Донбассе фотокорреспондента международной медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина передала его фотокамеру в школу в городе... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:59

2024-08-07T14:59

2024-08-07T15:38

донбасс

ливия

ливан

андрей стенин

следственный комитет россии (ск рф)

гибель андрея стенина

общество

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 7 авг - РИА Новости. Мать погибшего в 2014 году в Донбассе фотокорреспондента международной медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина передала его фотокамеру в школу в городе Снежное в ДНР, которая носит имя репортера, сообщила работающая там педагог Татьяна Рештаненко. "Накануне 10-летия гибели Стенина его мама Вера Николаевна передала в наш школьный музей его фотокамеру. Для нас это очень ценный подарок, так как эта камера помнит руки Андрея, и именно на нее он сделал свои лучшие снимки, наполненные любовью к людям", - сказала Рештаненко в беседе c РИА Новости. По ее словам, принадлежавшая фотожурналисту зеркальная камера Canon EOS 400D и сейчас находится в рабочем состоянии; ученики уже сделали несколько снимков и надеются фиксировать на нее важные события из жизни родной школы. В школе оборудована музейная комната, посвященная памяти Стенина и других погибших в Донбассе журналистов. Здесь экспонируются фотографии репортера, а также стенды, посвященные его биографии. Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов и неоднократно выезжал в горячие точки - до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. Репортер погиб 6 августа 2014 года на 34-м году жизни. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был обстрелян и сожжен на шоссе в окрестностях города Снежное. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин был награжден орденом Мужества (посмертно). Следователи СК России продолжают расследовать дело об убийстве Стенина. В ходе следственных действий установлено, что убийцы российского журналиста и других гражданских лиц были в военной форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины.

https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html

https://ria.ru/20240806/dnr-1964447546.html

донбасс

ливия

ливан

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Педагог школы имени Андрея Стенина о фотокамере, принадлежавшей корреспонденту Мама погибшего в 2014 году в Донбассе фотокорреспондента «Россия сегодня» Андрея Стенина передала его фотокамеру в школу ДНР, которая носит имя репортера, сообщила РИА Новости работающая там педагог Татьяна Рештаненко. 2024-08-07T14:59 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, ливия, ливан, андрей стенин, следственный комитет россии (ск рф), гибель андрея стенина, общество