Мать погибшего в Донбассе Стенина передала его фотокамеру в школу
Мать журналиста Стенина передала его фотокамеру в школу в городе Снежное
СНЕЖНОЕ (ДНР), 7 авг - РИА Новости. Мать погибшего в 2014 году в Донбассе фотокорреспондента международной медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина передала его фотокамеру в школу в городе Снежное в ДНР, которая носит имя репортера, сообщила работающая там педагог Татьяна Рештаненко.
"Накануне 10-летия гибели Стенина его мама Вера Николаевна передала в наш школьный музей его фотокамеру. Для нас это очень ценный подарок, так как эта камера помнит руки Андрея, и именно на нее он сделал свои лучшие снимки, наполненные любовью к людям", - сказала Рештаненко в беседе c РИА Новости.
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По ее словам, принадлежавшая фотожурналисту зеркальная камера Canon EOS 400D и сейчас находится в рабочем состоянии; ученики уже сделали несколько снимков и надеются фиксировать на нее важные события из жизни родной школы. В школе оборудована музейная комната, посвященная памяти Стенина и других погибших в Донбассе журналистов. Здесь экспонируются фотографии репортера, а также стенды, посвященные его биографии.
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов и неоднократно выезжал в горячие точки - до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. Репортер погиб 6 августа 2014 года на 34-м году жизни. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был обстрелян и сожжен на шоссе в окрестностях города Снежное. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин был награжден орденом Мужества (посмертно). Следователи СК России продолжают расследовать дело об убийстве Стенина. В ходе следственных действий установлено, что убийцы российского журналиста и других гражданских лиц были в военной форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины.