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Старовойт рассказал о планах по перевозке пассажиров на юг России - РИА Новости, 07.08.2024
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15:33 07.08.2024 (обновлено: 15:48 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/starovojt-1964673380.html
Старовойт рассказал о планах по перевозке пассажиров на юг России
Старовойт рассказал о планах по перевозке пассажиров на юг России - РИА Новости, 07.08.2024
Старовойт рассказал о планах по перевозке пассажиров на юг России
Около 11,5 миллионов пассажиров планируется перевезти летом на юг России в железнодорожном сообщении, в том числе в Крым - до 2,8 миллиона человек, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:33
2024-08-07T15:48
россия
роман старовойт
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 11,5 миллионов пассажиров планируется перевезти летом на юг России в железнодорожном сообщении, в том числе в Крым - до 2,8 миллиона человек, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "С мая по 30 сентября на курорты Черноморского побережья планируется перевезти порядка 11,5 миллионов пассажиров. Для этого к продаже предложено свыше 14,5 миллионов мест, что выше уровня прошлого года почти на 3%. Уверенный рост показывает и железнодорожное сообщение с Крымом. В летний туристический сезон планируется перевезти до 2,8 миллиона пассажиров. Это на 6,9% больше, чем в прошлом 2023 году", - сказал министр.Старовойт напомнил, что по итогам первого полугодия 2024 года в железнодорожном сообщении дальнего следования перевезено 53,7 миллиона человек, что на 8,3% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, для организации комфортной и безопасной перевозки организованных групп детей принимаются все необходимые меры, добавил министр."Всего в летний период 2024 года приняты заявки на перевозку более 680 тысяч детей. С начала сезона перевезено порядка 400 тысяч детей, это на 22,7% выше показателей прошлого года", - заключил Старовойт.
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россия, роман старовойт, владимир путин, новости - туризм
Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин, Новости - Туризм
Старовойт рассказал о планах по перевозке пассажиров на юг России

Старовойт: планируется перевезти около 11,5 млн пассажиров по ж/д на юг России

© Константин МихальчевскийЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Константин Михальчевский
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 11,5 миллионов пассажиров планируется перевезти летом на юг России в железнодорожном сообщении, в том числе в Крым - до 2,8 миллиона человек, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"С мая по 30 сентября на курорты Черноморского побережья планируется перевезти порядка 11,5 миллионов пассажиров. Для этого к продаже предложено свыше 14,5 миллионов мест, что выше уровня прошлого года почти на 3%. Уверенный рост показывает и железнодорожное сообщение с Крымом. В летний туристический сезон планируется перевезти до 2,8 миллиона пассажиров. Это на 6,9% больше, чем в прошлом 2023 году", - сказал министр.
Старовойт напомнил, что по итогам первого полугодия 2024 года в железнодорожном сообщении дальнего следования перевезено 53,7 миллиона человек, что на 8,3% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, для организации комфортной и безопасной перевозки организованных групп детей принимаются все необходимые меры, добавил министр.
"Всего в летний период 2024 года приняты заявки на перевозку более 680 тысяч детей. С начала сезона перевезено порядка 400 тысяч детей, это на 22,7% выше показателей прошлого года", - заключил Старовойт.
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