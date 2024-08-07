США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ
Defense News: Пентагон в 2025 году опубликует новую стратегию ПРО до 2040 года
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре будущего года, сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление командующего космической и противоракетной обороны армии США и Объединенного командования по интегрированной противоракетной обороне Шона Гейни.
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"Сейчас настало время заглянуть в более далекое будущее", - заявил Гейни, сообщив, что новая стратегия разрабатывается "с целью достижения желаемой эффективности войск с учетом полученной в прошлые годы информации и текущих конфликтов". В прошлый раз стратегия США по противоракетной обороне публиковалась в 2018 году и была рассчитана до 2028 года, напоминает издание.
"Эта стратегия позволит сформировать основу..., имеющую возможности и потенциал развития для ответа на будущие угрозы", - заявил военный. По его словам, обновленная стратегия ПРО будет обеспечивать постоянное наблюдение с охватом в 360 градусов, иметь открытую архитектуру, позволяющую ее совершенствование и адаптацию в дальнейшем и иметь возможность использования "всех благ" технологии искусственного интеллекта.