https://ria.ru/20240807/ssha-1964741241.html

США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ

США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ

Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:38

2024-08-07T18:38

2024-08-07T18:38

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре будущего года, сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление командующего космической и противоракетной обороны армии США и Объединенного командования по интегрированной противоракетной обороне Шона Гейни. "Сейчас настало время заглянуть в более далекое будущее", - заявил Гейни, сообщив, что новая стратегия разрабатывается "с целью достижения желаемой эффективности войск с учетом полученной в прошлые годы информации и текущих конфликтов". В прошлый раз стратегия США по противоракетной обороне публиковалась в 2018 году и была рассчитана до 2028 года, напоминает издание. "Эта стратегия позволит сформировать основу..., имеющую возможности и потенциал развития для ответа на будущие угрозы", - заявил военный. По его словам, обновленная стратегия ПРО будет обеспечивать постоянное наблюдение с охватом в 360 градусов, иметь открытую архитектуру, позволяющую ее совершенствование и адаптацию в дальнейшем и иметь возможность использования "всех благ" технологии искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240530/lazery-1948690255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пентагон