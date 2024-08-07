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США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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18:38 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ssha-1964741241.html
США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ
США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ
Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:38
2024-08-07T18:38
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре будущего года, сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление командующего космической и противоракетной обороны армии США и Объединенного командования по интегрированной противоракетной обороне Шона Гейни. "Сейчас настало время заглянуть в более далекое будущее", - заявил Гейни, сообщив, что новая стратегия разрабатывается "с целью достижения желаемой эффективности войск с учетом полученной в прошлые годы информации и текущих конфликтов". В прошлый раз стратегия США по противоракетной обороне публиковалась в 2018 году и была рассчитана до 2028 года, напоминает издание. "Эта стратегия позволит сформировать основу..., имеющую возможности и потенциал развития для ответа на будущие угрозы", - заявил военный. По его словам, обновленная стратегия ПРО будет обеспечивать постоянное наблюдение с охватом в 360 градусов, иметь открытую архитектуру, позволяющую ее совершенствование и адаптацию в дальнейшем и иметь возможность использования "всех благ" технологии искусственного интеллекта.
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в мире, сша, пентагон
В мире, США, Пентагон
США разрабатывают стратегию противоракетной обороны до 2040 года, пишут СМИ

Defense News: Пентагон в 2025 году опубликует новую стратегию ПРО до 2040 года

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре будущего года, сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление командующего космической и противоракетной обороны армии США и Объединенного командования по интегрированной противоракетной обороне Шона Гейни.
«
"Сейчас настало время заглянуть в более далекое будущее", - заявил Гейни, сообщив, что новая стратегия разрабатывается "с целью достижения желаемой эффективности войск с учетом полученной в прошлые годы информации и текущих конфликтов". В прошлый раз стратегия США по противоракетной обороне публиковалась в 2018 году и была рассчитана до 2028 года, напоминает издание.
"Эта стратегия позволит сформировать основу..., имеющую возможности и потенциал развития для ответа на будущие угрозы", - заявил военный. По его словам, обновленная стратегия ПРО будет обеспечивать постоянное наблюдение с охватом в 360 градусов, иметь открытую архитектуру, позволяющую ее совершенствование и адаптацию в дальнейшем и иметь возможность использования "всех благ" технологии искусственного интеллекта.
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