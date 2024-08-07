https://ria.ru/20240807/ssha-1964648425.html

Выбор Уолца на роль кандидата в вице-президенты удивил многих, пишут СМИ

Выбор Уолца на роль кандидата в вице-президенты удивил многих, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Выбор Уолца на роль кандидата в вице-президенты удивил многих, пишут СМИ

Выбор, сделанный вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:15

2024-08-07T14:15

2024-08-07T14:15

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пенсильвания

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Выбор, сделанный вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты, удивил многих членов Демократической партии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Накануне штаб Харрис подтвердил выбор Уолца на роль ее напарника и кандидата в вице-президенты. "Этот шаг удивил многих членов ее партии, которые считали, что губернатор (Пенсильвании - ред.) Джош Шапиро, центрист с высоким рейтингом одобрения в штате Пенсильвания..., является основным претендентом в этом процессе", - говорится в материале издания. Как поясняет газета, Шапиро столкнулся с публичным несогласием по ряду вопросов, которые, по мнению, некоторых демократов, могли бы стать помехой, поскольку партия стремится к "единству" на фоне решения президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Собеседник газеты сообщил, что некоторые члены команды Харрис в частном порядке выражали разочарование публичным лоббированием сторонников Шапиро, в том числе на профсоюзном мероприятии вице-президента. "Некоторые демократы также негласно ставили под сомнение, что Шапиро подойдет на роль помощника", - отмечает издание. Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что после интервью с тремя ведущими претендентами Харрис склонилась к выбору Уолца. Отмечается, что вице-президент сообщила своим советникам, что ей понравилось достигнутое с Уолцем взаимопонимание в ходе беседы, а также его опыт работы на посту губернатора в течение двух сроков. Харрис посчитала, что он соответствует ее основным требованиям к этой роли, пишет газета. Ранее в числе потенциальных кандидатов на роль вице-президента Харрис СМИ называли шесть человек - губернатора Пенсильвании Джона Шапиро, губернатора Миннесоты Тима Уолца, губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Иллинойса Джей Би Притцкера, сенатора от Аризоны, бывшего астронавта НАСА Марка Келли, а также министра транспорта Пита Буттиджич. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240807/ssha-1964543283.html

https://ria.ru/20240806/tramp-1964480983.html

https://ria.ru/20240807/ssha-1964589866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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