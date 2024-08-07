Выбор Уолца на роль кандидата в вице-президенты удивил многих, пишут СМИ
WSJ: выбор Харрис кандидата на пост вице-президента удивил демократов
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Выбор, сделанный вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты, удивил многих членов Демократической партии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Накануне штаб Харрис подтвердил выбор Уолца на роль ее напарника и кандидата в вице-президенты.
"Этот шаг удивил многих членов ее партии, которые считали, что губернатор (Пенсильвании - ред.) Джош Шапиро, центрист с высоким рейтингом одобрения в штате Пенсильвания..., является основным претендентом в этом процессе", - говорится в материале издания.
Как поясняет газета, Шапиро столкнулся с публичным несогласием по ряду вопросов, которые, по мнению, некоторых демократов, могли бы стать помехой, поскольку партия стремится к "единству" на фоне решения президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.
Собеседник газеты сообщил, что некоторые члены команды Харрис в частном порядке выражали разочарование публичным лоббированием сторонников Шапиро, в том числе на профсоюзном мероприятии вице-президента. "Некоторые демократы также негласно ставили под сомнение, что Шапиро подойдет на роль помощника", - отмечает издание.
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Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что после интервью с тремя ведущими претендентами Харрис склонилась к выбору Уолца. Отмечается, что вице-президент сообщила своим советникам, что ей понравилось достигнутое с Уолцем взаимопонимание в ходе беседы, а также его опыт работы на посту губернатора в течение двух сроков. Харрис посчитала, что он соответствует ее основным требованиям к этой роли, пишет газета.
Ранее в числе потенциальных кандидатов на роль вице-президента Харрис СМИ называли шесть человек - губернатора Пенсильвании Джона Шапиро, губернатора Миннесоты Тима Уолца, губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Иллинойса Джей Би Притцкера, сенатора от Аризоны, бывшего астронавта НАСА Марка Келли, а также министра транспорта Пита Буттиджич.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.