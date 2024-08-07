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Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ

Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа не может поверить своей удаче после того, как кандидат на пост главы государства от демократов Камала... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:41

2024-08-07T10:41

2024-08-07T10:41

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа не может поверить своей удаче после того, как кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты, сообщает газета Daily Mail. Как отмечает издание, союзники экс-президента ликовали, когда узнали о выборе Харрис. Они опасались, что кандидатом в вице-президенты станет губернатор колеблющегося штата Пенсильвания Джош Шапиро. "Вместо того, чтобы выбрать кандидата с харизмой и умеренным послужным списком, Камала уступила фракции (палестинского движения) ХАМАС и выбрала лишенного харизмы человека, который часто поддерживал крайне либеральные меры и у которого история близости к Китаю", - приводит газета слова источника, близкого к штабу Трампа. По мнению источника, Уолцу как напарнику нечего предложить Харрис. Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240804/harris-1964015763.html

https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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