Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ
Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты
© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа не может поверить своей удаче после того, как кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты, сообщает газета Daily Mail.
Как отмечает издание, союзники экс-президента ликовали, когда узнали о выборе Харрис. Они опасались, что кандидатом в вице-президенты станет губернатор колеблющегося штата Пенсильвания Джош Шапиро.
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"Вместо того, чтобы выбрать кандидата с харизмой и умеренным послужным списком, Камала уступила фракции (палестинского движения) ХАМАС и выбрала лишенного харизмы человека, который часто поддерживал крайне либеральные меры и у которого история близости к Китаю", - приводит газета слова источника, близкого к штабу Трампа.
По мнению источника, Уолцу как напарнику нечего предложить Харрис.
Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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