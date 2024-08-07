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Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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10:41 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ssha-1964580859.html
Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ
Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ
Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа не может поверить своей удаче после того, как кандидат на пост главы государства от демократов Камала... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:41
2024-08-07T10:41
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камала харрис
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джош шапиро
хамас
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа не может поверить своей удаче после того, как кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты, сообщает газета Daily Mail. Как отмечает издание, союзники экс-президента ликовали, когда узнали о выборе Харрис. Они опасались, что кандидатом в вице-президенты станет губернатор колеблющегося штата Пенсильвания Джош Шапиро. "Вместо того, чтобы выбрать кандидата с харизмой и умеренным послужным списком, Камала уступила фракции (палестинского движения) ХАМАС и выбрала лишенного харизмы человека, который часто поддерживал крайне либеральные меры и у которого история близости к Китаю", - приводит газета слова источника, близкого к штабу Трампа. По мнению источника, Уолцу как напарнику нечего предложить Харрис. Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240804/harris-1964015763.html
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в мире, сша, миннесота, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, джош шапиро, хамас, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Миннесота, Пенсильвания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джош Шапиро, ХАМАС, Выборы президента США — 2024
Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов, пишут СМИ

Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа не может поверить своей удаче после того, как кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты, сообщает газета Daily Mail.
Как отмечает издание, союзники экс-президента ликовали, когда узнали о выборе Харрис. Они опасались, что кандидатом в вице-президенты станет губернатор колеблющегося штата Пенсильвания Джош Шапиро.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения
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"Вместо того, чтобы выбрать кандидата с харизмой и умеренным послужным списком, Камала уступила фракции (палестинского движения) ХАМАС и выбрала лишенного харизмы человека, который часто поддерживал крайне либеральные меры и у которого история близости к Китаю", - приводит газета слова источника, близкого к штабу Трампа.
По мнению источника, Уолцу как напарнику нечего предложить Харрис.
Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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В миреСШАМиннесотаПенсильванияКамала ХаррисДональд ТрампДжош ШапироХАМАСВыборы президента США — 2024
 
 
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