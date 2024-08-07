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Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине

Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.08.2024

Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине

США следует приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:05

2024-08-07T06:05

2024-08-07T06:05

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США следует приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат. "Я считаю, что правительство США может сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины", - сообщил он агентству. Маат добавил, что по части украинского конфликта Вашингтон "должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение". "У нас есть влияние, которое стоит использовать, в мире есть конфликты, которые стоит попытаться разрешить", - подчеркнул он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, нато