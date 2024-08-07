Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине
Майк тер Маат: США нужно приложить усилия для мира на Украине и в Палестине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США следует приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.
"Я считаю, что правительство США может сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины", - сообщил он агентству.
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Маат добавил, что по части украинского конфликта Вашингтон "должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение".
"У нас есть влияние, которое стоит использовать, в мире есть конфликты, которые стоит попытаться разрешить", - подчеркнул он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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