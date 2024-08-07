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Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.08.2024
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06:05 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ssha-1964549370.html
Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине
Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.08.2024
Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине
США следует приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:05
2024-08-07T06:05
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США следует приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат. "Я считаю, что правительство США может сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины", - сообщил он агентству. Маат добавил, что по части украинского конфликта Вашингтон "должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение". "У нас есть влияние, которое стоит использовать, в мире есть конфликты, которые стоит попытаться разрешить", - подчеркнул он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить конфликт на Украине

Майк тер Маат: США нужно приложить усилия для мира на Украине и в Палестине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США следует приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.
"Я считаю, что правительство США может сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины", - сообщил он агентству.
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Маат добавил, что по части украинского конфликта Вашингтон "должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение".
"У нас есть влияние, которое стоит использовать, в мире есть конфликты, которые стоит попытаться разрешить", - подчеркнул он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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