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В США ученого признали виновным в шпионаже в пользу Китая - РИА Новости, 07.08.2024
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03:36 07.08.2024 (обновлено: 04:32 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ssha-1964542523.html
В США ученого признали виновным в шпионаже в пользу Китая
В США ученого признали виновным в шпионаже в пользу Китая - РИА Новости, 07.08.2024
В США ученого признали виновным в шпионаже в пользу Китая
В США ученого - американского гражданина из Нью-Йорка с китайскими корнями - признали виновным в шпионаже в пользу Китая, он якобы много лет под прикрытием... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:36
2024-08-07T04:32
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НЬЮ-ЙОРК, 7 авг - РИА Новости. В США ученого - американского гражданина из Нью-Йорка с китайскими корнями - признали виновным в шпионаже в пользу Китая, он якобы много лет под прикрытием оппозиционного деятеля собирал информацию об оппонентах Пекина, заявил минюст США. "Шуцзюнь Ван, 75 лет, натурализованный гражданин США китайского происхождения, ученый и писатель, который помог основать продемократическую организацию в Куинсе, Нью-Йорк, выступающую против нынешнего коммунистического режима в КНР, был осужден сегодня по всем четырем пунктам обвинительного заключения, в котором ему предъявлено обвинение в действиях и сговоре с целью действий в качестве иностранного агента без предварительного уведомления генпрокурора США, преступном использовании идентификационных данных и даче ложных показаний правоохранительным органам", - следует из заявления ведомства. Согласно данным минюста, как минимум начиная с 2006 года обвиняемый начал действовать в интересах Пекина и собирать информацию об активистах, выступающих за независимость Тайваня, автономность Гонконга и других. Как отмечается, Ван часто фиксировал собранную информацию в электронных "дневниках". На протяжении последних лет его несколько раз допрашивали власти США и он настаивал на том, что не находится в контакте ни с кем из китайского правительства. Теперь ему грозит 25 лет тюрьмы, вынесение приговора ожидается 9 января 2025 года.Ранее МИД КНР заявлял, что США, с одной стороны, распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны - неприкрыто заявляют о стремлении развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против Китая.
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963316348.html
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в мире, сша, китай, нью-йорк (город)
В мире, США, Китай, Нью-Йорк (город)
В США ученого признали виновным в шпионаже в пользу Китая

В США ученого с китайскими корнями признали виновным в шпионаже в пользу Пекина

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 авг - РИА Новости. В США ученого - американского гражданина из Нью-Йорка с китайскими корнями - признали виновным в шпионаже в пользу Китая, он якобы много лет под прикрытием оппозиционного деятеля собирал информацию об оппонентах Пекина, заявил минюст США.
"Шуцзюнь Ван, 75 лет, натурализованный гражданин США китайского происхождения, ученый и писатель, который помог основать продемократическую организацию в Куинсе, Нью-Йорк, выступающую против нынешнего коммунистического режима в КНР, был осужден сегодня по всем четырем пунктам обвинительного заключения, в котором ему предъявлено обвинение в действиях и сговоре с целью действий в качестве иностранного агента без предварительного уведомления генпрокурора США, преступном использовании идентификационных данных и даче ложных показаний правоохранительным органам", - следует из заявления ведомства.
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Согласно данным минюста, как минимум начиная с 2006 года обвиняемый начал действовать в интересах Пекина и собирать информацию об активистах, выступающих за независимость Тайваня, автономность Гонконга и других. Как отмечается, Ван часто фиксировал собранную информацию в электронных "дневниках". На протяжении последних лет его несколько раз допрашивали власти США и он настаивал на том, что не находится в контакте ни с кем из китайского правительства. Теперь ему грозит 25 лет тюрьмы, вынесение приговора ожидается 9 января 2025 года.
Ранее МИД КНР заявлял, что США, с одной стороны, распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах, а с другой стороны - неприкрыто заявляют о стремлении развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против Китая.
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