Рейтинг@Mail.ru
Американский политик раскритиковал внешний курс США - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 07.08.2024 (обновлено: 03:06 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ssha-1964541366.html
Американский политик раскритиковал внешний курс США
Американский политик раскритиковал внешний курс США - РИА Новости, 07.08.2024
Американский политик раскритиковал внешний курс США
США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:04
2024-08-07T03:06
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат."Одна из самых важных вещей, которые бы я изменил в американской международной политике, - мы остаемся слишком интервенционистскими с нашими военными", - сообщил он агентству.По мнению тер Маата, Вашингтону следует заставлять другие страны заниматься собственной обороной, представлять свои интересы и подкреплять это своими же ресурсами. Он также выразил уверенность в том, что иностранная помощь США не в состоянии купить влияние в мире.Политик добавил, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире
США, В мире
Американский политик раскритиковал внешний курс США

Майк тер Маат: США слишком интервенционистски ведут себя во внешней политике

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.
"Одна из самых важных вещей, которые бы я изменил в американской международной политике, - мы остаемся слишком интервенционистскими с нашими военными", - сообщил он агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Запад теряет мир
Вчера, 08:00
По мнению тер Маата, Вашингтону следует заставлять другие страны заниматься собственной обороной, представлять свои интересы и подкреплять это своими же ресурсами. Он также выразил уверенность в том, что иностранная помощь США не в состоянии купить влияние в мире.
Политик добавил, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Поматросили и бросили: американский СПГ ушел из Европы
Вчера, 08:00
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала