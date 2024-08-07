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Американский политик раскритиковал внешний курс США

Американский политик раскритиковал внешний курс США - РИА Новости, 07.08.2024

Американский политик раскритиковал внешний курс США

США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:04

2024-08-07T03:04

2024-08-07T03:06

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат."Одна из самых важных вещей, которые бы я изменил в американской международной политике, - мы остаемся слишком интервенционистскими с нашими военными", - сообщил он агентству.По мнению тер Маата, Вашингтону следует заставлять другие страны заниматься собственной обороной, представлять свои интересы и подкреплять это своими же ресурсами. Он также выразил уверенность в том, что иностранная помощь США не в состоянии купить влияние в мире.Политик добавил, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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