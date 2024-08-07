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Американский политик раскритиковал внешний курс США
Американский политик раскритиковал внешний курс США - РИА Новости, 07.08.2024
Американский политик раскритиковал внешний курс США
США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:04
2024-08-07T03:04
2024-08-07T03:06
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат."Одна из самых важных вещей, которые бы я изменил в американской международной политике, - мы остаемся слишком интервенционистскими с нашими военными", - сообщил он агентству.По мнению тер Маата, Вашингтону следует заставлять другие страны заниматься собственной обороной, представлять свои интересы и подкреплять это своими же ресурсами. Он также выразил уверенность в том, что иностранная помощь США не в состоянии купить влияние в мире.Политик добавил, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире
Американский политик раскритиковал внешний курс США
Майк тер Маат: США слишком интервенционистски ведут себя во внешней политике
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США занимают чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике, хотя должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.
"Одна из самых важных вещей, которые бы я изменил в американской международной политике, - мы остаемся слишком интервенционистскими с нашими военными", - сообщил он агентству.
По мнению тер Маата, Вашингтону следует заставлять другие страны заниматься собственной обороной, представлять свои интересы и подкреплять это своими же ресурсами. Он также выразил уверенность в том, что иностранная помощь США не в состоянии купить влияние в мире.
Политик добавил, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта.