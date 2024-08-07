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Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2024

Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы "снизить температуру" и отреагировать на угрозы, заявил глава ведомства Ллойд Остин. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:00

2024-08-07T01:00

2024-08-07T01:12

в мире

ближний восток

австралия

аннаполис

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы "снизить температуру" и отреагировать на угрозы, заявил глава ведомства Ллойд Остин. "Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам", — заявил Остин на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии. Трансляцию из Аннаполиса вел сайт госдепа. Как заявил Остин, "министерство продолжает предпринимать шаги, чтобы снизить температуру в регионе и ослабить эскалацию со стороны Ирана и их прокси". Как заявил Остин, позже в этом месяце ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Кроме того, туда направятся эсминцы и ракетные крейсеры, оснащенные системами ПВО, а также будет развернута дополнительный эскадрилью истребителей.Поздним вечером в понедельник неизвестные обстреляли двумя ракетами авиабазу "Айн-аль-Асад" на западе Ирака. Как сообщил позднее представитель Пентагона, во время атаки пострадали семь американских военныхОстин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали удар по базе "опасной эскалацией" и обвинили в нем Тегеран вместе с союзным ему шиитском ополчением.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

ближний восток

австралия

аннаполис

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в мире, ближний восток, австралия, аннаполис, ллойд остин, министерство обороны сша