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Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2024
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01:00 07.08.2024 (обновлено: 01:12 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ssha-1964536082.html
Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке
Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2024
Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке
Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы "снизить температуру" и отреагировать на угрозы, заявил глава ведомства Ллойд Остин. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T01:00
2024-08-07T01:12
в мире
ближний восток
австралия
аннаполис
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы "снизить температуру" и отреагировать на угрозы, заявил глава ведомства Ллойд Остин. "Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам", — заявил Остин на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии. Трансляцию из Аннаполиса вел сайт госдепа. Как заявил Остин, "министерство продолжает предпринимать шаги, чтобы снизить температуру в регионе и ослабить эскалацию со стороны Ирана и их прокси". Как заявил Остин, позже в этом месяце ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Кроме того, туда направятся эсминцы и ракетные крейсеры, оснащенные системами ПВО, а также будет развернута дополнительный эскадрилью истребителей.Поздним вечером в понедельник неизвестные обстреляли двумя ракетами авиабазу "Айн-аль-Асад" на западе Ирака. Как сообщил позднее представитель Пентагона, во время атаки пострадали семь американских военныхОстин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали удар по базе "опасной эскалацией" и обвинили в нем Тегеран вместе с союзным ему шиитском ополчением.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, ближний восток, австралия, аннаполис, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Ближний Восток, Австралия, Аннаполис, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Остин: США готовы реагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы "снизить температуру" и отреагировать на угрозы, заявил глава ведомства Ллойд Остин.
"Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам", — заявил Остин на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии.
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Трансляцию из Аннаполиса вел сайт госдепа.
Как заявил Остин, "министерство продолжает предпринимать шаги, чтобы снизить температуру в регионе и ослабить эскалацию со стороны Ирана и их прокси".
Как заявил Остин, позже в этом месяце ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Кроме того, туда направятся эсминцы и ракетные крейсеры, оснащенные системами ПВО, а также будет развернута дополнительный эскадрилью истребителей.
Поздним вечером в понедельник неизвестные обстреляли двумя ракетами авиабазу "Айн-аль-Асад" на западе Ирака. Как сообщил позднее представитель Пентагона, во время атаки пострадали семь американских военных
Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали удар по базе "опасной эскалацией" и обвинили в нем Тегеран вместе с союзным ему шиитском ополчением.
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В миреБлижний ВостокАвстралияАннаполисЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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