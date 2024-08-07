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США и Австралия работают над гиперзвуковым оружием, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.08.2024
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00:05 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ssha-1964533281.html
США и Австралия работают над гиперзвуковым оружием, заявил Пентагон
США и Австралия работают над гиперзвуковым оружием, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.08.2024
США и Австралия работают над гиперзвуковым оружием, заявил Пентагон
США и Австралия совместно работают над разработкой передового гиперзвукового вооружения и уже достигли значительного прогресса на данном направлении, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:05
2024-08-07T00:05
в мире
сша
австралия
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США и Австралия совместно работают над разработкой передового гиперзвукового вооружения и уже достигли значительного прогресса на данном направлении, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы также совместно работаем над передовыми гиперзвуковыми вооружениями, которые обеспечат важнейшее преимущество для наших истребителей", - сказал представитель американского военного ведомства. По словам чиновника, США и Австралия уже достигли "значительного прогресса" в проектировании и испытаниях гиперзвукового оружия воздушного базирования в рамках проекта SCIFiRE. США и Австралия проводят совместные исследования в области гиперзвука уже свыше 15 лет, а в 2017 году страны-союзницы завершили работу над секретным проектом HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation), в рамках которого они разработали образцы высокоскоростных вооружений и провели серию летных испытаний. В 2020 году эти страны запустили проект SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research), целью которой стала разработка высокоточной ударной ракеты для тактических истребителей, способная развивать скорость до 5 чисел Маха.
https://ria.ru/20240806/ssha-1964446136.html
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в мире, сша, австралия, министерство обороны сша
В мире, США, Австралия, Министерство обороны США
США и Австралия работают над гиперзвуковым оружием, заявил Пентагон

Пентагон: США и Австралия разрабатывают передовое гиперзвуковое вооружение

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США и Австралия совместно работают над разработкой передового гиперзвукового вооружения и уже достигли значительного прогресса на данном направлении, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы также совместно работаем над передовыми гиперзвуковыми вооружениями, которые обеспечат важнейшее преимущество для наших истребителей", - сказал представитель американского военного ведомства.
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Вчера, 15:41
По словам чиновника, США и Австралия уже достигли "значительного прогресса" в проектировании и испытаниях гиперзвукового оружия воздушного базирования в рамках проекта SCIFiRE.
США и Австралия проводят совместные исследования в области гиперзвука уже свыше 15 лет, а в 2017 году страны-союзницы завершили работу над секретным проектом HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation), в рамках которого они разработали образцы высокоскоростных вооружений и провели серию летных испытаний.
В 2020 году эти страны запустили проект SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research), целью которой стала разработка высокоточной ударной ракеты для тактических истребителей, способная развивать скорость до 5 чисел Маха.
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