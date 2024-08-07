https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964706983.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:30

2024-08-07T17:30

2024-08-07T17:30

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские части отбили пять контратак ВСУ на Харьковском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены пять складов боеприпасов, 153 района скопления живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников, в том числе 41 вне зоны СВО.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 635 самолетов, 278 вертолетов, 29322 беспилотника, 563 зенитных ракетных комплекса, 1396 реактивных систем залпового огня, 16798 танков и других бронемашин, 12926 орудий полевой артиллерии и 24469 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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