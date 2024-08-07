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Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 07.08.2024 (обновлено: 11:01 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964586549.html
Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека
Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека - РИА Новости, 07.08.2024
Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека
Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:00
2024-08-07T11:01
специальная военная операция на украине
донецк
марьинка (днр)
горький
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, после вчерашнего сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Александровка есть жертвы. По улице Горького погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что при сбросе боеприпаса во вторник вечером в указанном поселке тяжело ранена женщина 1970 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в 19.10 и 19.45 во вторник сбросили по одному боеприпасу с дрона на поселок Александровка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ.
https://ria.ru/20240806/donetsk-1964506218.html
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донецк, марьинка (днр), горький, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Марьинка (ДНР), Горький, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека

Мэр Донецка Кулемзин: два мирных жителя погибли при сбросе боеприпаса с дрона

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации, после вчерашнего сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Александровка есть жертвы. По улице Горького погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - написал Кулемзин.
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Ранее сообщалось, что при сбросе боеприпаса во вторник вечером в указанном поселке тяжело ранена женщина 1970 года рождения.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в 19.10 и 19.45 во вторник сбросили по одному боеприпасу с дрона на поселок Александровка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМарьинка (ДНР)ГорькийАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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