https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964586549.html

Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека

Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека - РИА Новости, 07.08.2024

Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека

Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:00

2024-08-07T11:00

2024-08-07T11:01

специальная военная операция на украине

донецк

марьинка (днр)

горький

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, после вчерашнего сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Александровка есть жертвы. По улице Горького погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что при сбросе боеприпаса во вторник вечером в указанном поселке тяжело ранена женщина 1970 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в 19.10 и 19.45 во вторник сбросили по одному боеприпасу с дрона на поселок Александровка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ.

https://ria.ru/20240806/donetsk-1964506218.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964559970.html

донецк

марьинка (днр)

горький

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Дарья Буймова

донецк, марьинка (днр), горький, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия