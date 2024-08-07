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Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека
Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека - РИА Новости, 07.08.2024
Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека
Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:00
2024-08-07T11:00
2024-08-07T11:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на поселок Александровка под Донецком во вторник, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, после вчерашнего сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Александровка есть жертвы. По улице Горького погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что при сбросе боеприпаса во вторник вечером в указанном поселке тяжело ранена женщина 1970 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в 19.10 и 19.45 во вторник сбросили по одному боеприпасу с дрона на поселок Александровка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ.
https://ria.ru/20240806/donetsk-1964506218.html
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РИА Новости
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Под Донецком при обстреле с украинского дрона погибли два человека
Мэр Донецка Кулемзин: два мирных жителя погибли при сбросе боеприпаса с дрона