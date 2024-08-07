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ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964550765.html
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском - РИА Новости, 07.08.2024
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском
ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:32
2024-08-07T06:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 7 авг - РИА Новости. ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Музыка". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Песчаное полностью под контролем наших вооруженных сил. Ребята, которые тут остались, они сейчас уверенно держат позиции и ждут, пока мы пойдем дальше. В данный момент готовимся. Ну, противник находится в близлежащих посадках от населенного пункта... Мужики там активно держат оборону, оборудуют позиции новые, ведут постоянно огонь с противником. Когда мы уехали на восстановление, сейчас уже информация поступала, что накат (попытка контратаки – ред.) был, в плен взяли противника, кто-то был поражен там. Да, они пытались зайти выбить с позиции, но у них это не получилось", - рассказал "Музыка".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском

Командир: ВСУ пытались контратаковать ВС России после взятия Песчаного

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 7 авг - РИА Новости. ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Музыка".
В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском.
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"Песчаное полностью под контролем наших вооруженных сил. Ребята, которые тут остались, они сейчас уверенно держат позиции и ждут, пока мы пойдем дальше. В данный момент готовимся. Ну, противник находится в близлежащих посадках от населенного пункта... Мужики там активно держат оборону, оборудуют позиции новые, ведут постоянно огонь с противником. Когда мы уехали на восстановление, сейчас уже информация поступала, что накат (попытка контратаки – ред.) был, в плен взяли противника, кто-то был поражен там. Да, они пытались зайти выбить с позиции, но у них это не получилось", - рассказал "Музыка".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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