https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964550765.html

ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском

ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском - РИА Новости, 07.08.2024

ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском

ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:32

2024-08-07T06:32

2024-08-07T06:32

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 7 авг - РИА Новости. ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Музыка". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Песчаное полностью под контролем наших вооруженных сил. Ребята, которые тут остались, они сейчас уверенно держат позиции и ждут, пока мы пойдем дальше. В данный момент готовимся. Ну, противник находится в близлежащих посадках от населенного пункта... Мужики там активно держат оборону, оборудуют позиции новые, ведут постоянно огонь с противником. Когда мы уехали на восстановление, сейчас уже информация поступала, что накат (попытка контратаки – ред.) был, в плен взяли противника, кто-то был поражен там. Да, они пытались зайти выбить с позиции, но у них это не получилось", - рассказал "Музыка".

https://ria.ru/20240806/zapad-1964444816.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность