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ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском - РИА Новости, 07.08.2024
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском
ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:32
2024-08-07T06:32
2024-08-07T06:32
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 7 авг - РИА Новости. ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Музыка". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Песчаное полностью под контролем наших вооруженных сил. Ребята, которые тут остались, они сейчас уверенно держат позиции и ждут, пока мы пойдем дальше. В данный момент готовимся. Ну, противник находится в близлежащих посадках от населенного пункта... Мужики там активно держат оборону, оборудуют позиции новые, ведут постоянно огонь с противником. Когда мы уехали на восстановление, сейчас уже информация поступала, что накат (попытка контратаки – ред.) был, в плен взяли противника, кто-то был поражен там. Да, они пытались зайти выбить с позиции, но у них это не получилось", - рассказал "Музыка".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ пытались контратаковать российских военных под Купянском
Командир: ВСУ пытались контратаковать ВС России после взятия Песчаного
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 7 авг - РИА Новости. ВСУ пытались контратаковать российских военнослужащих, закрепившихся в Песчаном под Купянском, рассказал журналистам командир стрелковой роты 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Музыка".
В конце июля в Минобороны РФ
сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском.
"Песчаное полностью под контролем наших вооруженных сил. Ребята, которые тут остались, они сейчас уверенно держат позиции и ждут, пока мы пойдем дальше. В данный момент готовимся. Ну, противник находится в близлежащих посадках от населенного пункта... Мужики там активно держат оборону, оборудуют позиции новые, ведут постоянно огонь с противником. Когда мы уехали на восстановление, сейчас уже информация поступала, что накат (попытка контратаки – ред.) был, в плен взяли противника, кто-то был поражен там. Да, они пытались зайти выбить с позиции, но у них это не получилось", - рассказал "Музыка".