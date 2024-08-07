Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область
Сенатор Джабаров: боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область, пощады не будет
© Минобороны РоссииПоражение техники ВСУ на границе Курской области
© Минобороны России
Поражение техники ВСУ на границе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство, пощады боевикам ВСУ не будет, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
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"События в Курской области вновь подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он в своём телеграм-канале.
Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".
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"Пощады украинским террористам не будет", - резюмировал парламентарий.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты. -0-