https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html

Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область

Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024

Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область

События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство, пощады боевикам ВСУ не будет, заявил первый замглавы... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:39

2024-08-07T14:39

2024-08-07T14:41

специальная военная операция на украине

курская область

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владимир джабаров

шамиль басаев

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство, пощады боевикам ВСУ не будет, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "События в Курской области вновь подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он в своём телеграм-канале. Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан". "Пощады украинским террористам не будет", - резюмировал парламентарий. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты. -0-

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

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курская область, россия, украина, владимир джабаров, шамиль басаев, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)