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Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 07.08.2024 (обновлено: 14:41 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html
Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область
Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область
События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство, пощады боевикам ВСУ не будет, заявил первый замглавы... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:39
2024-08-07T14:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
владимир джабаров
шамиль басаев
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство, пощады боевикам ВСУ не будет, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "События в Курской области вновь подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он в своём телеграм-канале. Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан". "Пощады украинским террористам не будет", - резюмировал парламентарий. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты. -0-
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
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курская область, россия, украина, владимир джабаров, шамиль басаев, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Владимир Джабаров, Шамиль Басаев, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область

Сенатор Джабаров: боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область, пощады не будет

© Минобороны РоссииПоражение техники ВСУ на границе Курской области
Поражение техники ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Минобороны России
Поражение техники ВСУ на границе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство, пощады боевикам ВСУ не будет, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«
"События в Курской области вновь подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он в своём телеграм-канале.
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
Вчера, 14:09
Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".
«
"Пощады украинским террористам не будет", - резюмировал парламентарий.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты. -0-
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВладимир ДжабаровШамиль БасаевАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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