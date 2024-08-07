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На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.08.2024
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Краснодарский край
 
11:49 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/soobschestvo-1964598764.html
На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта
На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.08.2024
На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта
Сообщество инноваторов формируется на Кубани в рамках мероприятия "Стартап дня", организованного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщила... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:49
2024-08-07T11:49
краснодарский край
нацпроекты
стартап
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Сообщество инноваторов формируется на Кубани в рамках мероприятия "Стартап дня", организованного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщила заместитель исполнительного директора краевого Фонда развития инноваций Юлианна Шашкова. "Мы видим, как стартапы в нашем регионе развиваются, получают рекомендации экспертов и находят поддержку инвесторов. Целью "Стартап дня" стало формирование сообщества инноваторов в крае, налаживание сетевого взаимодействия, выстраивание новых кооперационных связей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шашковой. Уточняется, что в мероприятии приняли участие 15 авторов стартапов, а также инвесторы и профильные эксперты. В программу включили презентацию проектов, стартап-поход, нетворкинг и живое общение. По данным администрации, Фонд развития инноваций объединил представителей различных сфер деятельности – от медтеха, информационных технологий и эйчар до сельского хозяйства, ветеринарной медицины, дорожно-строительной отрасли. При этом инноваторы смогли найти потенциальных инвесторов для своих проектов – представители двух стартапов уже встретились с партнерами. Фонд развития инноваций провел встречу "Стартап дня" на Красной Поляне в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
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нацпроекты, стартап
Краснодарский край, Нацпроекты, стартап

На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта

CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках мероприятия "Стартап дня"
На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках мероприятия Стартап дня - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) /
На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках мероприятия "Стартап дня"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Сообщество инноваторов формируется на Кубани в рамках мероприятия "Стартап дня", организованного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщила заместитель исполнительного директора краевого Фонда развития инноваций Юлианна Шашкова.
"Мы видим, как стартапы в нашем регионе развиваются, получают рекомендации экспертов и находят поддержку инвесторов. Целью "Стартап дня" стало формирование сообщества инноваторов в крае, налаживание сетевого взаимодействия, выстраивание новых кооперационных связей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шашковой.
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Уточняется, что в мероприятии приняли участие 15 авторов стартапов, а также инвесторы и профильные эксперты. В программу включили презентацию проектов, стартап-поход, нетворкинг и живое общение.
По данным администрации, Фонд развития инноваций объединил представителей различных сфер деятельности – от медтеха, информационных технологий и эйчар до сельского хозяйства, ветеринарной медицины, дорожно-строительной отрасли. При этом инноваторы смогли найти потенциальных инвесторов для своих проектов – представители двух стартапов уже встретились с партнерами.
Фонд развития инноваций провел встречу "Стартап дня" на Красной Поляне в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.
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