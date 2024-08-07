https://ria.ru/20240807/soobschestvo-1964598764.html

На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта

На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.08.2024

На Кубани формируют сообщество инноваторов в рамках нацпроекта

Сообщество инноваторов формируется на Кубани в рамках мероприятия "Стартап дня", организованного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщила... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:49

2024-08-07T11:49

2024-08-07T11:49

краснодарский край

нацпроекты

стартап

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Сообщество инноваторов формируется на Кубани в рамках мероприятия "Стартап дня", организованного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщила заместитель исполнительного директора краевого Фонда развития инноваций Юлианна Шашкова. "Мы видим, как стартапы в нашем регионе развиваются, получают рекомендации экспертов и находят поддержку инвесторов. Целью "Стартап дня" стало формирование сообщества инноваторов в крае, налаживание сетевого взаимодействия, выстраивание новых кооперационных связей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шашковой. Уточняется, что в мероприятии приняли участие 15 авторов стартапов, а также инвесторы и профильные эксперты. В программу включили презентацию проектов, стартап-поход, нетворкинг и живое общение. По данным администрации, Фонд развития инноваций объединил представителей различных сфер деятельности – от медтеха, информационных технологий и эйчар до сельского хозяйства, ветеринарной медицины, дорожно-строительной отрасли. При этом инноваторы смогли найти потенциальных инвесторов для своих проектов – представители двух стартапов уже встретились с партнерами. Фонд развития инноваций провел встречу "Стартап дня" на Красной Поляне в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.

https://ria.ru/20240806/park-1964532012.html

https://ria.ru/20240807/anapa-1964590042.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нацпроекты, стартап