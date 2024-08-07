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В Мосгордуме предложили ввести курсы для владельцев "опасных" собак - РИА Новости, 07.08.2024
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08:45 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/sobaki-1964558855.html
В Мосгордуме предложили ввести курсы для владельцев "опасных" собак
В Мосгордуме предложили ввести курсы для владельцев "опасных" собак - РИА Новости, 07.08.2024
В Мосгордуме предложили ввести курсы для владельцев "опасных" собак
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, депутат Александр Козлов заявил РИА Новости, что необходимо... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:45
2024-08-07T08:45
общество
москва
александр козлов (глава минприроды)
россия
московская городская дума
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, депутат Александр Козлов заявил РИА Новости, что необходимо обсудить вопрос о введении курсов для людей, решивших завести собаку "опасной" породы. "Выгул "опасной" собаки без поводка и намордника в зависимости от региона обойдется от 1000 до 3000 рублей, но это при условии, что собака во время прогулки не напала на человека или другое животное, не испортила имущество. Если же нападение повлекло гибель, то согласно московскому законодательству, а именно часть 5 статьи 5.1 КоАП, это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей", – отметил Козлов.Депутат рассказал, что люди уже добивались компенсации за своих загрызенных питомцев, потому что по статье 137 Гражданского кодекса РФ животные могут выступать объектом права собственности, к ним применимы правила об имуществе."На мой взгляд, нужно и посмотреть, насколько можно руководствоваться Уголовным кодексом РФ. Это, конечно, сложнее. Но считаю, что владелица йорка должна обязательно обратиться в правоохранительные органы, поскольку, на мой взгляд, было допущено жестокое обращение. Да, не сам владелец другой собаки его причинил, но он не смог удержать своего пса", – добавил Козлов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что собака "опасной" породы загрызла маленькую собаку на глазах у ее хозяйки в новой Москве."Нам, конечно, нужно формировать культуру среди владельцев крупных собак, собак, которых называют бойцовскими, чтобы они четко следовали правилам. Неоднократно говорилось о том, что люди, желающие приобрести подобную собаку, должны пройти нечто в виде специализированных курсов, сдать что-то наподобие экзамена. К этому обсуждению нужно возвращаться", – отметил он. По словам Козлова, не каждый человек сможет сдержать такое животное. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что собака "опасной" породы загрызла маленькую собаку на глазах у ее хозяйки в новой Москве.
https://ria.ru/20240728/kinolog-1962453325.html
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общество, москва, александр козлов (глава минприроды), россия, московская городская дума
Общество, Москва, Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, Московская городская дума
В Мосгордуме предложили ввести курсы для владельцев "опасных" собак

Депутат Козлов: владельцу собаки, загрызшей другую собаку в Москве, грозит штраф

© Pixabay / Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Pixabay / Pixabay / Andr Sommerh
Злая собака. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, депутат Александр Козлов заявил РИА Новости, что необходимо обсудить вопрос о введении курсов для людей, решивших завести собаку "опасной" породы.
"Выгул "опасной" собаки без поводка и намордника в зависимости от региона обойдется от 1000 до 3000 рублей, но это при условии, что собака во время прогулки не напала на человека или другое животное, не испортила имущество. Если же нападение повлекло гибель, то согласно московскому законодательству, а именно часть 5 статьи 5.1 КоАП, это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей", – отметил Козлов.
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Депутат рассказал, что люди уже добивались компенсации за своих загрызенных питомцев, потому что по статье 137 Гражданского кодекса РФ животные могут выступать объектом права собственности, к ним применимы правила об имуществе.
«
"На мой взгляд, нужно и посмотреть, насколько можно руководствоваться Уголовным кодексом РФ. Это, конечно, сложнее. Но считаю, что владелица йорка должна обязательно обратиться в правоохранительные органы, поскольку, на мой взгляд, было допущено жестокое обращение. Да, не сам владелец другой собаки его причинил, но он не смог удержать своего пса", – добавил Козлов.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что собака "опасной" породы загрызла маленькую собаку на глазах у ее хозяйки в новой Москве.
«
"Нам, конечно, нужно формировать культуру среди владельцев крупных собак, собак, которых называют бойцовскими, чтобы они четко следовали правилам. Неоднократно говорилось о том, что люди, желающие приобрести подобную собаку, должны пройти нечто в виде специализированных курсов, сдать что-то наподобие экзамена. К этому обсуждению нужно возвращаться", – отметил он.
По словам Козлова, не каждый человек сможет сдержать такое животное.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что собака "опасной" породы загрызла маленькую собаку на глазах у ее хозяйки в новой Москве.
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