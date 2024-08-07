https://ria.ru/20240807/snaryad-1964784154.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:17

2024-08-07T23:17

2024-08-07T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Кировский район Донецка пострадала пожилая женщина. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.30 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 19.30 по 22.30 выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, стирол