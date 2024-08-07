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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:17
2024-08-07T23:17
2024-08-07T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Кировский район Донецка пострадала пожилая женщина. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.30 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 19.30 по 22.30 выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка