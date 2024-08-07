https://ria.ru/20240807/sluzhby-1964552677.html

В Курской области перевели экстренные службы на усиленный режим работы

В Курской области перевели экстренные службы на усиленный режим работы - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области перевели экстренные службы на усиленный режим работы

В Курской области перевели все экстренные службы на усиленный режим работы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:09

2024-08-07T07:09

2024-08-07T10:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Курской области перевели все экстренные службы на усиленный режим работы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы", — написал он.Врио главы региона отметил, что из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах врио губернатора рассказал накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)