В Курской области перевели экстренные службы на усиленный режим работы
Смирнов: в Курской области перевели экстренные службы на усиленный режим работы
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Курской области перевели все экстренные службы на усиленный режим работы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
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"Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы", — написал он.
Врио главы региона отметил, что из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах врио губернатора рассказал накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.
В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.
Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.
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22 июня 2022, 17:18