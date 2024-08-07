https://ria.ru/20240807/slutskij-1964684987.html

Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание

Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание - РИА Новости, 07.08.2024

Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что каждый нарушивший границу бандеровец будет найден, задержан и понесёт наказание. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:05

2024-08-07T16:05

2024-08-07T16:05

россия

курская область

леонид слуцкий (политик)

лдпр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что каждый нарушивший границу бандеровец будет найден, задержан и понесёт наказание. По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "Наши военные держат ситуацию под контролем. Бандеровских недобитков на территории России не будет. Каждый нарушивший границу бандит будет найден, задержан и понесёт наказание", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что стали поступать жалобы на завышение стоимости аренды жилья, отелей. "Подобную спекуляцию нужно жёстко пресечь", - добавил депутат. По его словам, региональное отделение ЛДПР развернуло штаб помощи для прифронтовых населённых пунктов, развозят людям воду и продуктовые наборы. -0-

https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html

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россия

курская область

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россия, курская область, леонид слуцкий (политик), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины