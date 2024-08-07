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Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание - РИА Новости, 07.08.2024
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16:05 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/slutskij-1964684987.html
Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание
Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание - РИА Новости, 07.08.2024
Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что каждый нарушивший границу бандеровец будет найден, задержан и понесёт наказание. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:05
2024-08-07T16:05
россия
курская область
леонид слуцкий (политик)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что каждый нарушивший границу бандеровец будет найден, задержан и понесёт наказание. По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "Наши военные держат ситуацию под контролем. Бандеровских недобитков на территории России не будет. Каждый нарушивший границу бандит будет найден, задержан и понесёт наказание", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что стали поступать жалобы на завышение стоимости аренды жилья, отелей. "Подобную спекуляцию нужно жёстко пресечь", - добавил депутат. По его словам, региональное отделение ЛДПР развернуло штаб помощи для прифронтовых населённых пунктов, развозят людям воду и продуктовые наборы. -0-
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россия, курская область, леонид слуцкий (политик), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Слуцкий о ситуации в Курской области: нарушившие границу понесут наказание

Слуцкий: каждый нарушивший границу бандеровец будет найден и понесет наказание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что каждый нарушивший границу бандеровец будет найден, задержан и понесёт наказание.
По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
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«
"Наши военные держат ситуацию под контролем. Бандеровских недобитков на территории России не будет. Каждый нарушивший границу бандит будет найден, задержан и понесёт наказание", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что стали поступать жалобы на завышение стоимости аренды жилья, отелей. "Подобную спекуляцию нужно жёстко пресечь", - добавил депутат.
По его словам, региональное отделение ЛДПР развернуло штаб помощи для прифронтовых населённых пунктов, развозят людям воду и продуктовые наборы. -0-
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РоссияКурская областьЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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