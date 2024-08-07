https://ria.ru/20240807/skhron-1964552770.html

В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины

В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины - РИА Новости, 07.08.2024

В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины

Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:10

2024-08-07T07:10

2024-08-07T07:10

специальная военная операция на украине

мариуполь

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министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

днр

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике. "В результате оперативно-боевых мероприятий Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполе обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве. В схроне обнаружено и изъято: гранатомет "Форт-600" (производство - Украина) и 9 гранат к нему, гранаты ВОГ (производство - Польша) - 9 шт., ручные гранаты иностранного производства - 11 шт., патроны к стрелковому оружию. В ведомстве установили, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации. В настоящее время секретная документация доставлена в УФСБ России по ДНР для изучения.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964552015.html

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мариуполь, украина, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), днр, происшествия