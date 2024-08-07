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В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/skhron-1964552770.html
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины - РИА Новости, 07.08.2024
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины
Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:10
2024-08-07T07:10
специальная военная операция на украине
мариуполь
украина
россия
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
днр
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике. "В результате оперативно-боевых мероприятий Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполе обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве. В схроне обнаружено и изъято: гранатомет "Форт-600" (производство - Украина) и 9 гранат к нему, гранаты ВОГ (производство - Польша) - 9 шт., ручные гранаты иностранного производства - 11 шт., патроны к стрелковому оружию. В ведомстве установили, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации. В настоящее время секретная документация доставлена в УФСБ России по ДНР для изучения.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964552015.html
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мариуполь, украина, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Украина, Россия, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ДНР, Происшествия
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины

ФСБ обнаружило в Мариуполе схрон с оружием и секретными документами

© Фото : Штаб обороны ДНРСхрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении
Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике.
"В результате оперативно-боевых мероприятий Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполе обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве.
В схроне обнаружено и изъято: гранатомет "Форт-600" (производство - Украина) и 9 гранат к нему, гранаты ВОГ (производство - Польша) - 9 шт., ручные гранаты иностранного производства - 11 шт., патроны к стрелковому оружию.
В ведомстве установили, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации.
В настоящее время секретная документация доставлена в УФСБ России по ДНР для изучения.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольУкраинаРоссияМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ДНРПроисшествия
 
 
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