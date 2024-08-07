https://ria.ru/20240807/skhron-1964552770.html
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины - РИА Новости, 07.08.2024
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины
Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:10
2024-08-07T07:10
2024-08-07T07:10
специальная военная операция на украине
мариуполь
украина
россия
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
днр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959414656_0:370:964:912_1920x0_80_0_0_a35e89414b0759b1080ca58235dc38ab.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике. "В результате оперативно-боевых мероприятий Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполе обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве. В схроне обнаружено и изъято: гранатомет "Форт-600" (производство - Украина) и 9 гранат к нему, гранаты ВОГ (производство - Польша) - 9 шт., ручные гранаты иностранного производства - 11 шт., патроны к стрелковому оружию. В ведомстве установили, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации. В настоящее время секретная документация доставлена в УФСБ России по ДНР для изучения.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964552015.html
мариуполь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959414656_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_a7f041b7579bdee2a4b7cd2e09670b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, украина, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Украина, Россия, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ДНР, Происшествия
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины
ФСБ обнаружило в Мариуполе схрон с оружием и секретными документами