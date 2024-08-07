https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html

Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек

Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек - РИА Новости, 07.08.2024

Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек

После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:45

2024-08-07T13:45

2024-08-07T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334330_0:271:896:774_1920x0_80_0_0_69f78b9ec3dfa15c8f9def703ef11c69.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - сказала она.По словам Петренко, "в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие".Она добавила, что российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об атаке в Курской области."В соответствии с поручением Председателя Следственного комитета России (Александра Бастрыкина) следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала Петренко.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964633582.html

https://ria.ru/20240807/evakuatsiya-1964620096.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)