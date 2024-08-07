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Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 07.08.2024 (обновлено: 13:51 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html
Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек
Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек - РИА Новости, 07.08.2024
Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек
После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:45
2024-08-07T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - сказала она.По словам Петренко, "в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие".Она добавила, что российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об атаке в Курской области."В соответствии с поручением Председателя Следственного комитета России (Александра Бастрыкина) следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала Петренко.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964633582.html
https://ria.ru/20240807/evakuatsiya-1964620096.html
россия
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек

СК: из-за ВСУ в Курской области пострадали несколько десятков мирных жителей

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - сказала она.
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По словам Петренко, "в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие".
Она добавила, что российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об атаке в Курской области.
"В соответствии с поручением Председателя Следственного комитета России (Александра Бастрыкина) следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала Петренко.
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ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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