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СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 07.08.2024
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10:52 07.08.2024 (обновлено: 12:01 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/sk-1964584018.html
СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле
СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 07.08.2024
СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием, сообщило СУ СК... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:52
2024-08-07T12:01
происшествия
нижний тагил
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Взрыв в доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием, сообщило СУ СК по Свердловской области в Telegram-канале."По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества", — уточнили в ведомстве.Как рассказали в ведомстве, трем сотрудникам газовой службы предъявили обвинение, сегодня им изберут меру пресечения.По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми соответствующего оборудования возникло скопление газовоздушной смеси, из-за этого произошло воспламенение и обрушение части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской.Два подъезда дома в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 жителей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Во вторник пресс-служба снабжающей организации "Газэкс" сообщила о задержании мастера и двух слесарей их компании. При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня, и на момент проверки система газового распределения дома была исправной.
https://ria.ru/20240806/tagil-1964368059.html
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происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

СК: взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошел из-за ненадлежащего техобслуживания

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Взрыв в доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием, сообщило СУ СК по Свердловской области в Telegram-канале.
«
"По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества", — уточнили в ведомстве.
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Как рассказали в ведомстве, трем сотрудникам газовой службы предъявили обвинение, сегодня им изберут меру пресечения.
По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми соответствующего оборудования возникло скопление газовоздушной смеси, из-за этого произошло воспламенение и обрушение части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской.
Два подъезда дома в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Во вторник пресс-служба снабжающей организации "Газэкс" сообщила о задержании мастера и двух слесарей их компании. При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня, и на момент проверки система газового распределения дома была исправной.
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ПроисшествияНижний ТагилСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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