https://ria.ru/20240807/sk-1964584018.html

СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 07.08.2024

СК установил причину взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

Взрыв в доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием, сообщило СУ СК... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:52

2024-08-07T10:52

2024-08-07T12:01

происшествия

нижний тагил

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Взрыв в доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием, сообщило СУ СК по Свердловской области в Telegram-канале."По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества", — уточнили в ведомстве.Как рассказали в ведомстве, трем сотрудникам газовой службы предъявили обвинение, сегодня им изберут меру пресечения.По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми соответствующего оборудования возникло скопление газовоздушной смеси, из-за этого произошло воспламенение и обрушение части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской.Два подъезда дома в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 жителей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Во вторник пресс-служба снабжающей организации "Газэкс" сообщила о задержании мастера и двух слесарей их компании. При этом ранее в организации подчеркивали, что техобслуживание газового оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня, и на момент проверки система газового распределения дома была исправной.

https://ria.ru/20240806/tagil-1964368059.html

https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html

нижний тагил

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)