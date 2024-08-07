https://ria.ru/20240807/siriya-1964786559.html

Глава МИД Сирии назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной

Глава МИД Сирии назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной - РИА Новости, 07.08.2024

Глава МИД Сирии назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что ситуация на Ближнем Востоке напряженная, нужно быть готовыми ко всем вариантам. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:45

2024-08-07T23:45

2024-08-07T23:45

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МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что ситуация на Ближнем Востоке напряженная, нужно быть готовыми ко всем вариантам. "Ситуация очень напряженная. Возможны любые варианты, все вероятности, как говорят, на столе. Мы должны быть готовы ко всем вариантам", - заявил сирийский министр в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке горячая. "Израиль убивает палестинский народ уже 10 месяцев, убивают и уничтожают инфраструктуру. Там ничего не осталось. И вот последние действия достигли Ирана. Убили там одного из палестинских лидеров… Покойный жил проблемами палестинского народа, и победа была бы. Он стремился создать палестинское государство. Он ничего плохого не сделал. Израильтяне должны знать, если умирает один из лидеров, то на его месте обязательно будет другой, чтобы защитить Палестину", - сказал Микдад. Он подчеркнул, что "почти 40 тысяч человек были убиты в Палестине, (в том числе – ред.) около 15 тысяч детей, 13 тысяч женщин, еще, наверное, несколько тысяч погибли под разрушенными домами, их трупы все еще под завалами". Министр заметил, что это происходит на фоне "зеленого света" со стороны США. По его мнению, "Израиль должен увести свои войска с оккупированных территорий, в том числе и с Голан, остановить войну и дать возможность создать Палестинское государство". "Все резолюции, принятые ООН, всегда за создание двух государств – Палестины и Израиля", - подчеркнул глава МИД. "К нам близок юг Ирана... Самолеты, которые США передают израильтянам, совершают налеты на Сирию, тоже убивают людей… Мы видим налеты израильских самолетов в нашем регионе и других районах при полной поддержке США и западных стран. Думаю, западные страны уже определили для себя, что они якобы защищают права человека, демократию. Но это не работает на практике", - сказал он. Микдад также заявил, что Запад хочет господства над миром. "На юго-востоке есть американская база, называется Рукбан, они используют эту базу на границе Сирии, Иордании и Ирака, чтобы тренировать и обучать террористов. Для всех граждан уже известная позиция США – они занимаются финансированием и обучением этих террористов. США пытаются превратить все страны, в том числе Сирию, в колонию. Они воюют не только здесь, у нас, на Ближнем востоке, но и на Украине, и во многих районах", - добавил он. Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240807/iran-1964727424.html

https://ria.ru/20240806/iran-1964497486.html

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иран

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в мире, сша, иран, сирия, исмаил хания, фейсал микдад, али хаменеи, оон, хамас