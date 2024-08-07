Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/simonenko-1964719636.html
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом - РИА Новости, 07.08.2024
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом
Генеральная прокуратура РФ требует изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:25
2024-08-07T17:25
жилье
россия
краснодарский край
краснодар
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ требует изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко, задержанного на прошлой неделе, и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей. "Среди объектов недвижимости, имеющейся в иске Генпрокуратуры, есть два земельных участка площадью более 1,2 и 1,1 тысячи квадратных метров, расположенных в Краснодаре в станице Елизаветинская на улице имени Симоненко А.И., а также дом на территории одного из них - площадью свыше 394 квадратных метров", - сказал собеседник. По данным, опубликованным на сайте краевого ГУМЧС, улица названа в честь отца Сергея Симоненко - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко, который 20 лет возглавлял местный учхоз "Кубань". Сам Симоненко-младший еще в 2015 году стал почётным жителем станицы Елизаветинской, ему также вручили знак "За добрые дела". Полковник внутренней службы Сергей Симоненко занимает пост замглавы ГУМЧС с октября 2023 года.
https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html
https://ria.ru/20240304/zemli-1930999059.html
россия
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a8fc437ebed8ba760e241a79c4d5c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, краснодарский край, краснодар, генеральная прокуратура рф
Жилье, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом

ГП требует изъять у замглавы МЧС Кубани 2 участка и дом на улице имени его отца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ требует изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко, задержанного на прошлой неделе, и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудника СК Киреева
30 июля, 16:46
«
"Среди объектов недвижимости, имеющейся в иске Генпрокуратуры, есть два земельных участка площадью более 1,2 и 1,1 тысячи квадратных метров, расположенных в Краснодаре в станице Елизаветинская на улице имени Симоненко А.И., а также дом на территории одного из них - площадью свыше 394 квадратных метров", - сказал собеседник.
По данным, опубликованным на сайте краевого ГУМЧС, улица названа в честь отца Сергея Симоненко - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко, который 20 лет возглавлял местный учхоз "Кубань". Сам Симоненко-младший еще в 2015 году стал почётным жителем станицы Елизаветинской, ему также вручили знак "За добрые дела".
Полковник внутренней службы Сергей Симоненко занимает пост замглавы ГУМЧС с октября 2023 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Суд арестовал земли по иску к экс-замглавы управделами президента
4 марта, 13:12
 
ЖильеРоссияКраснодарский крайКраснодарГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала