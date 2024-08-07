https://ria.ru/20240807/simonenko-1964719636.html

Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом

Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом - РИА Новости, 07.08.2024

Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом

Генеральная прокуратура РФ требует изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:25

2024-08-07T17:25

2024-08-07T17:25

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ требует изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко, задержанного на прошлой неделе, и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей. "Среди объектов недвижимости, имеющейся в иске Генпрокуратуры, есть два земельных участка площадью более 1,2 и 1,1 тысячи квадратных метров, расположенных в Краснодаре в станице Елизаветинская на улице имени Симоненко А.И., а также дом на территории одного из них - площадью свыше 394 квадратных метров", - сказал собеседник. По данным, опубликованным на сайте краевого ГУМЧС, улица названа в честь отца Сергея Симоненко - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко, который 20 лет возглавлял местный учхоз "Кубань". Сам Симоненко-младший еще в 2015 году стал почётным жителем станицы Елизаветинской, ему также вручили знак "За добрые дела". Полковник внутренней службы Сергей Симоненко занимает пост замглавы ГУМЧС с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html

https://ria.ru/20240304/zemli-1930999059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, краснодарский край, краснодар, генеральная прокуратура рф