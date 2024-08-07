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ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани - РИА Новости, 07.08.2024
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16:05 07.08.2024 (обновлено: 16:17 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/simonenko-1964685297.html
ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани
ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани - РИА Новости, 07.08.2024
ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани
Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:05
2024-08-07T16:17
происшествия
генеральная прокуратура рф
жилье
россия
краснодарский край
краснодар
краснодарский краевой суд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и членов его семьи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, соответствующий иск направлен в Краснодарский краевой суд. Ответчиками по нему выступают Симоненко и пятеро членов его семьи."Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с исковым заявлением с потребовала обратить в доход государства несколько автомобилей, земельных участков, долей в собственности, объектов недвижимости и квартир, а также взыскать солидарно с Симоненко и остальных ответчиков 120,361 миллиона рублей. Кроме того, ведомство потребовало принять ограничительные меры – запретить регистрационные действия с недвижимым имуществом семьи Симоненко и арестовать движимое имущество и денежные средства на счетах", - сказал собеседник агентства.По его словам, проверка показала, что Симоненко во время федеральной государственной службы приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей. При этом часть имущества уже отчуждена путем заключения возмездных сделок, а вырученные деньги обращены Симоненко в свою пользу и в пользу родственников.Источник пояснил, что в ходе проведения в краснодарском главке МЧС проверки была получена информация о совершении Симоненко, его супругой и двумя совершеннолетними детьми многочисленных сделок по приобретению движимого и недвижимого имущества на сумму, превышающую их совокупный законный доход. В целом, согласно декларациям, за 19 лет доход семьи составил почти 97,262 миллиона рублей, в том числе деньги были получены от продажи недвижимости: квартир, зданий и земельных участков.В то же время не учитывались доходы сына Андрея – чуть более 452 миллионов рублей, которые он заработал как предприниматель, сдавая в аренду недвижимость.При этом до назначения Симоненко в 2005 году на должность начальника отдела государственного пожарного надзора Краснодара, затем на должность замначальника главка в 2009 году ни у него, ни у членов семьи дорогостоящего имущества не имелось, сведений о каких-либо накоплениях на счетах в банках, наличии ценных бумаг не было.Утверждается, что он скрывал свое реальное имущественное положение, регистрируя имущество на родственников. Впоследствии оно использовалась в качестве заработка, в частности, для сдачи в аренду. Поэтому все эти средства не могут относиться к законным источникам доходов, а следовательно – подлежат обращению в доход РФ.
https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html
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происшествия, генеральная прокуратура рф, жилье, россия, краснодарский край, краснодар, краснодарский краевой суд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Жилье, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский краевой суд, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани

ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани Симоненко

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и членов его семьи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, соответствующий иск направлен в Краснодарский краевой суд. Ответчиками по нему выступают Симоненко и пятеро членов его семьи.
"Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с исковым заявлением с потребовала обратить в доход государства несколько автомобилей, земельных участков, долей в собственности, объектов недвижимости и квартир, а также взыскать солидарно с Симоненко и остальных ответчиков 120,361 миллиона рублей. Кроме того, ведомство потребовало принять ограничительные меры – запретить регистрационные действия с недвижимым имуществом семьи Симоненко и арестовать движимое имущество и денежные средства на счетах", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, проверка показала, что Симоненко во время федеральной государственной службы приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей. При этом часть имущества уже отчуждена путем заключения возмездных сделок, а вырученные деньги обращены Симоненко в свою пользу и в пользу родственников.
Источник пояснил, что в ходе проведения в краснодарском главке МЧС проверки была получена информация о совершении Симоненко, его супругой и двумя совершеннолетними детьми многочисленных сделок по приобретению движимого и недвижимого имущества на сумму, превышающую их совокупный законный доход. В целом, согласно декларациям, за 19 лет доход семьи составил почти 97,262 миллиона рублей, в том числе деньги были получены от продажи недвижимости: квартир, зданий и земельных участков.
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В то же время не учитывались доходы сына Андрея – чуть более 452 миллионов рублей, которые он заработал как предприниматель, сдавая в аренду недвижимость.
При этом до назначения Симоненко в 2005 году на должность начальника отдела государственного пожарного надзора Краснодара, затем на должность замначальника главка в 2009 году ни у него, ни у членов семьи дорогостоящего имущества не имелось, сведений о каких-либо накоплениях на счетах в банках, наличии ценных бумаг не было.
Утверждается, что он скрывал свое реальное имущественное положение, регистрируя имущество на родственников. Впоследствии оно использовалась в качестве заработка, в частности, для сдачи в аренду. Поэтому все эти средства не могут относиться к законным источникам доходов, а следовательно – подлежат обращению в доход РФ.
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