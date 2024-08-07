https://ria.ru/20240807/simonenko-1964685297.html

ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани

ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани - РИА Новости, 07.08.2024

ГП потребовала взыскать незаконные доходы с замглавы ГУМЧС по Кубани

Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:05

2024-08-07T16:05

2024-08-07T16:17

происшествия

генеральная прокуратура рф

жилье

россия

краснодарский край

краснодар

краснодарский краевой суд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и членов его семьи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, соответствующий иск направлен в Краснодарский краевой суд. Ответчиками по нему выступают Симоненко и пятеро членов его семьи."Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с исковым заявлением с потребовала обратить в доход государства несколько автомобилей, земельных участков, долей в собственности, объектов недвижимости и квартир, а также взыскать солидарно с Симоненко и остальных ответчиков 120,361 миллиона рублей. Кроме того, ведомство потребовало принять ограничительные меры – запретить регистрационные действия с недвижимым имуществом семьи Симоненко и арестовать движимое имущество и денежные средства на счетах", - сказал собеседник агентства.По его словам, проверка показала, что Симоненко во время федеральной государственной службы приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей. При этом часть имущества уже отчуждена путем заключения возмездных сделок, а вырученные деньги обращены Симоненко в свою пользу и в пользу родственников.Источник пояснил, что в ходе проведения в краснодарском главке МЧС проверки была получена информация о совершении Симоненко, его супругой и двумя совершеннолетними детьми многочисленных сделок по приобретению движимого и недвижимого имущества на сумму, превышающую их совокупный законный доход. В целом, согласно декларациям, за 19 лет доход семьи составил почти 97,262 миллиона рублей, в том числе деньги были получены от продажи недвижимости: квартир, зданий и земельных участков.В то же время не учитывались доходы сына Андрея – чуть более 452 миллионов рублей, которые он заработал как предприниматель, сдавая в аренду недвижимость.При этом до назначения Симоненко в 2005 году на должность начальника отдела государственного пожарного надзора Краснодара, затем на должность замначальника главка в 2009 году ни у него, ни у членов семьи дорогостоящего имущества не имелось, сведений о каких-либо накоплениях на счетах в банках, наличии ценных бумаг не было.Утверждается, что он скрывал свое реальное имущественное положение, регистрируя имущество на родственников. Впоследствии оно использовалась в качестве заработка, в частности, для сдачи в аренду. Поэтому все эти средства не могут относиться к законным источникам доходов, а следовательно – подлежат обращению в доход РФ.

https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html

https://ria.ru/20240806/delo-1964298742.html

https://ria.ru/20240801/volk-1963327423.html

россия

краснодарский край

краснодар

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происшествия, генеральная прокуратура рф, жилье, россия, краснодарский край, краснодар, краснодарский краевой суд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)