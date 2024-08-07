Рейтинг@Mail.ru
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/shtraf-1964770060.html
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - РИА Новости, 07.08.2024
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" поддерживает предложение дептранса Москвы увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:47
2024-08-07T21:47
общество
технологии
москва
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888121580_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_38215ad3013428235f2958f3cf88f2c7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" поддерживает предложение дептранса Москвы увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей, компания ужесточит наказание, сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее в среду дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил о том, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. "Сервис кикшеринга "МТС Юрент" ужесточит наказание за езду вдвоем и передачу аккаунтов в приложении ребенку до 100 тысяч рублей. Таким образом оператор поддерживает предложение властей Москвы по увеличению штрафов за подобные нарушения", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что операторы кикшеринга уже повышали штрафы за езду вдвоем до 5 тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку - до 10 тысяч рублей. Кроме того, "МТС Юрент" внедрил идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать 4 тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. "Эти меры уже позволили нам снизить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Однако, часто именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Считаем, что повышение штрафов за такие нарушения позволит им ответственнее относиться к ПДД, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников дорожного движения", - прокомментировали в пресс-службе "МТС Юрент".
https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html
https://ria.ru/20240729/samokat-1962757060.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888121580_43:314:2355:2048_1920x0_80_0_0_affa68cb7d286b682fb98998a0138c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, мтс
Общество, Технологии, Москва, МТС
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем

"МТС Юрент" поддержал идею дептранса Москвы увеличить штрафы за езду вдвоем

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы
Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" поддерживает предложение дептранса Москвы увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей, компания ужесточит наказание, сообщили в пресс-службе сервиса.
Ранее в среду дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил о том, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате
Вчера, 16:44
«
"Сервис кикшеринга "МТС Юрент" ужесточит наказание за езду вдвоем и передачу аккаунтов в приложении ребенку до 100 тысяч рублей. Таким образом оператор поддерживает предложение властей Москвы по увеличению штрафов за подобные нарушения", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что операторы кикшеринга уже повышали штрафы за езду вдвоем до 5 тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку - до 10 тысяч рублей.
Кроме того, "МТС Юрент" внедрил идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать 4 тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса.
"Эти меры уже позволили нам снизить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Однако, часто именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Считаем, что повышение штрафов за такие нарушения позволит им ответственнее относиться к ПДД, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников дорожного движения", - прокомментировали в пресс-службе "МТС Юрент".
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 95 тысяч штрафов
29 июля, 17:29
 
ОбществоТехнологииМоскваМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала