https://ria.ru/20240807/shtraf-1964770060.html

"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем

"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - РИА Новости, 07.08.2024

"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем

Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" поддерживает предложение дептранса Москвы увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:47

2024-08-07T21:47

2024-08-07T21:47

общество

технологии

москва

мтс

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" поддерживает предложение дептранса Москвы увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей, компания ужесточит наказание, сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее в среду дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил о том, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. "Сервис кикшеринга "МТС Юрент" ужесточит наказание за езду вдвоем и передачу аккаунтов в приложении ребенку до 100 тысяч рублей. Таким образом оператор поддерживает предложение властей Москвы по увеличению штрафов за подобные нарушения", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что операторы кикшеринга уже повышали штрафы за езду вдвоем до 5 тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку - до 10 тысяч рублей. Кроме того, "МТС Юрент" внедрил идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать 4 тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. "Эти меры уже позволили нам снизить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Однако, часто именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Считаем, что повышение штрафов за такие нарушения позволит им ответственнее относиться к ПДД, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников дорожного движения", - прокомментировали в пресс-службе "МТС Юрент".

https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, мтс