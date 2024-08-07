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Выпускница с 400 баллами на ЕГЭ ранее победила в пяти школьных олимпиадах - РИА Новости, 07.08.2024
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02:49 07.08.2024 (обновлено: 03:04 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/shkolnitsa-1964540411.html
Выпускница с 400 баллами на ЕГЭ ранее победила в пяти школьных олимпиадах
Выпускница с 400 баллами на ЕГЭ ранее победила в пяти школьных олимпиадах - РИА Новости, 07.08.2024
Выпускница с 400 баллами на ЕГЭ ранее победила в пяти школьных олимпиадах
Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что ранее стала призером и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:49
2024-08-07T03:04
общество
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что ранее стала призером и победителем пяти школьных олимпиад. "Я принимала участие в разных олимпиадах: во Всероссийской олимпиаде школьников - призер регионального этапа по физике, в олимпиаде "Шаг в будущее" - призер по математике, по физике, по программированию и победитель "Инженерного дела" по программированию. Как раз благодаря победе в Олимпиаде "Шаг в будущее" "Инженерное дело" я получила БВИ (поступление в вуз без вступительных испытаний - прим.)", — сказала Оглоблина. По ее словам, участие в олимпиадах и написание пробников ЕГЭ стало психологическим тренингом перед основными экзаменами. "Я научилась справляться с волнением и концентрироваться в нужный момент", — отметила школьница. Она рассказала, что подготовка к ЕГЭ проходила в основном в школе, также она использовала интернет-ресурсы. "Нам учителя давали все необходимые материалы, иногда обращалась к интернет-ресурсам, чтобы глубже разобраться в теме. Также помог при сдаче экзаменов олимпиадный опыт", — заключила собеседница агентства. Ранее стало известно, что Александра Оглоблина поступила в МГТУ им. Баумана. Она училась в Бауманской инженерной школе №1580, в сумме ей удалось набрать максимальные 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ — русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
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общество, россия, образование - общество
Общество, Россия, Образование - Общество
Выпускница с 400 баллами на ЕГЭ ранее победила в пяти школьных олимпиадах

Оглоблина, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, стала призером пяти школьных олимпиад

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что ранее стала призером и победителем пяти школьных олимпиад.
"Я принимала участие в разных олимпиадах: во Всероссийской олимпиаде школьников - призер регионального этапа по физике, в олимпиаде "Шаг в будущее" - призер по математике, по физике, по программированию и победитель "Инженерного дела" по программированию. Как раз благодаря победе в Олимпиаде "Шаг в будущее" "Инженерное дело" я получила БВИ (поступление в вуз без вступительных испытаний - прим.)", — сказала Оглоблина.
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По ее словам, участие в олимпиадах и написание пробников ЕГЭ стало психологическим тренингом перед основными экзаменами. "Я научилась справляться с волнением и концентрироваться в нужный момент", — отметила школьница.
Она рассказала, что подготовка к ЕГЭ проходила в основном в школе, также она использовала интернет-ресурсы. "Нам учителя давали все необходимые материалы, иногда обращалась к интернет-ресурсам, чтобы глубже разобраться в теме. Также помог при сдаче экзаменов олимпиадный опыт", — заключила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что Александра Оглоблина поступила в МГТУ им. Баумана. Она училась в Бауманской инженерной школе №1580, в сумме ей удалось набрать максимальные 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ — русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
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