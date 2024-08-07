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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в двух областях
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в двух областях
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:32
2024-08-07T13:32
2024-08-07T13:36
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в двух областях
Российские ВС нанесли огневое поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях