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Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области - РИА Новости, 07.08.2024
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:04
2024-08-07T17:04
2024-08-07T17:07
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона. Информация о возгорании большегруза вблизи населенного пункта Языково Пильнинского района поступила в среду около 14 часов. "Водитель самосвала во время движения задел провода, вследствие чего автомобиль загорелся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля (мужчина, личность устанавливается)", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб