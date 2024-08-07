https://ria.ru/20240807/samosval-1964706013.html

Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области

Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области - РИА Новости, 07.08.2024

Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области

Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:04

2024-08-07T17:04

2024-08-07T17:07

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона. Информация о возгорании большегруза вблизи населенного пункта Языково Пильнинского района поступила в среду около 14 часов. "Водитель самосвала во время движения задел провода, вследствие чего автомобиль загорелся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля (мужчина, личность устанавливается)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/moskva-1956620889.html

нижегородская область

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2024

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)