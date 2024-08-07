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Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области - РИА Новости, 07.08.2024
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17:04 07.08.2024 (обновлено: 17:07 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/samosval-1964706013.html
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области - РИА Новости, 07.08.2024
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:04
2024-08-07T17:07
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона. Информация о возгорании большегруза вблизи населенного пункта Языково Пильнинского района поступила в среду около 14 часов. "Водитель самосвала во время движения задел провода, вследствие чего автомобиль загорелся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля (мужчина, личность устанавливается)", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области

Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиСгоревший самосвал в Нижегородской области
Сгоревший самосвал в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Сгоревший самосвал в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Зацепившийся за провода самосвал сгорел в Нижегородской области, водитель погиб, сообщает МЧС региона.
Информация о возгорании большегруза вблизи населенного пункта Языково Пильнинского района поступила в среду около 14 часов.
«
"Водитель самосвала во время движения задел провода, вследствие чего автомобиль загорелся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля (мужчина, личность устанавливается)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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