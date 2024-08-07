https://ria.ru/20240807/samolet-1964550131.html

В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета

В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета - РИА Новости, 07.08.2024

В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета

Причиной аварийной посадки самолета Владивосток-Петропавловск-Камчатский "Уральских авиалиний" в аэропорту Владивостока стал сигнал неисправности одной из... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:19

2024-08-07T06:19

2024-08-07T06:19

происшествия

владивосток

петропавловск-камчатский

уральские авиалинии

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета Владивосток-Петропавловск-Камчатский "Уральских авиалиний" в аэропорту Владивостока стал сигнал неисправности одной из гидросистем, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта со ссылкой на информацию авиакомпании. "Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока", - сообщили журналистам в пресс-служба аэропорта Владивостока. Там отметили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании. На борту были 162 пассажира, они размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

https://ria.ru/20240807/krushenie-1964547846.html

https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963370813.html

владивосток

петропавловск-камчатский

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происшествия, владивосток, петропавловск-камчатский, уральские авиалинии, дальневосточная транспортная прокуратура