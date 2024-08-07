Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/samolet-1964550131.html
В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета
В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета - РИА Новости, 07.08.2024
В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета
Причиной аварийной посадки самолета Владивосток-Петропавловск-Камчатский "Уральских авиалиний" в аэропорту Владивостока стал сигнал неисправности одной из... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:19
2024-08-07T06:19
происшествия
владивосток
петропавловск-камчатский
уральские авиалинии
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9dc2773dc1814aca9f0d0c6b42d2935.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета Владивосток-Петропавловск-Камчатский "Уральских авиалиний" в аэропорту Владивостока стал сигнал неисправности одной из гидросистем, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта со ссылкой на информацию авиакомпании. "Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока", - сообщили журналистам в пресс-служба аэропорта Владивостока. Там отметили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании. На борту были 162 пассажира, они размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
https://ria.ru/20240807/krushenie-1964547846.html
https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963370813.html
владивосток
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0db23538680742fa9aaf1b30ddc968e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, петропавловск-камчатский, уральские авиалинии, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Уральские авиалинии, Дальневосточная транспортная прокуратура
В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета

Сигнал неисправности гидросистемы стал причиной возврата самолета во Владивосток

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета Владивосток-Петропавловск-Камчатский "Уральских авиалиний" в аэропорту Владивостока стал сигнал неисправности одной из гидросистем, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта со ссылкой на информацию авиакомпании.
"Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока", - сообщили журналистам в пресс-служба аэропорта Владивостока.
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье
05:28
Там отметили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании. На борту были 162 пассажира, они размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
Бортпроводницы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей
1 августа, 10:42
 
ПроисшествияВладивостокПетропавловск-КамчатскийУральские авиалинииДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала