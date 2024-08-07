https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

Пропавший в Приморье самолет разбился

Пропавший в Приморье самолет разбился - РИА Новости, 07.08.2024

Пропавший в Приморье самолет разбился

Пропавший в Приморье легкомоторный самолет обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:25

2024-08-07T02:25

2024-08-07T05:39

происшествия

россия

приморский край

сахалинская область

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Пропавший в Приморье легкомоторный самолет обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли, сообщили журналистам в правительстве региона.Накануне в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. Возбуждено уголовное дело."В 8.33 (1.33 мск) 7 августа Шкотовский муниципальный округ - от ЕДДС поступила информация об обнаружении места крушения самолета в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили власти.

https://ria.ru/20240806/vzryv-1964435749.html

россия

приморский край

сахалинская область

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происшествия, россия, приморский край, сахалинская область