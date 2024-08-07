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Пропавший в Приморье самолет разбился - РИА Новости, 07.08.2024
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02:25 07.08.2024 (обновлено: 05:39 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
Пропавший в Приморье самолет разбился
Пропавший в Приморье самолет разбился - РИА Новости, 07.08.2024
Пропавший в Приморье самолет разбился
Пропавший в Приморье легкомоторный самолет обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:25
2024-08-07T05:39
происшествия
россия
приморский край
сахалинская область
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Пропавший в Приморье легкомоторный самолет обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли, сообщили журналистам в правительстве региона.Накануне в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. Возбуждено уголовное дело."В 8.33 (1.33 мск) 7 августа Шкотовский муниципальный округ - от ЕДДС поступила информация об обнаружении места крушения самолета в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили власти.
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россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, сахалинская область
Происшествия, Россия, Приморский край, Сахалинская область
Пропавший в Приморье самолет разбился

Власти: пропавший в Приморье самолет разбился, пассажир и пилот погибли

© Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения самолета в Приморье
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения самолета в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Пропавший в Приморье легкомоторный самолет обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли, сообщили журналистам в правительстве региона.
Накануне в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. Возбуждено уголовное дело.
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"В 8.33 (1.33 мск) 7 августа Шкотовский муниципальный округ - от ЕДДС поступила информация об обнаружении места крушения самолета в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили власти.
 
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