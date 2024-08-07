Рейтинг@Mail.ru
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате - РИА Новости, 07.08.2024
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате
Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:44
2024-08-07T16:44
москва
максим ликсутов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089131_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_5218484740179067806102acf6e5c2cb.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти предложили операторам увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина и мужчина с ребенком в сумке за спиной втроем на электросамокате едут по проезжей части дороги. "Нарушитель на самокате получил штраф и был заблокирован в сервисе. На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем по проезжей части. Такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Кроме того, случай находится на контроле прокуратуры. "В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы действуют в отношении пользователей каршеринга", - добавил Ликсутов. Он подчеркнул, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы. "Пренебрегая этим простым правилом, родители подвергают себя и ребенка серьезной опасности. Когда центр тяжести смещен, даже небольшая кочка может обернуться серьезными травмами", - заключил заммэра.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html
https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089131_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_1411b8bd26125a77789a99bb4995038a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , происшествия
Москва, Максим Ликсутов , Происшествия
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате

В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка в сумке на самокате

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтойка проката электросамокатов в Москве
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Стойка проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти предложили операторам увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина и мужчина с ребенком в сумке за спиной втроем на электросамокате едут по проезжей части дороги.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню
22 июля, 12:08
"Нарушитель на самокате получил штраф и был заблокирован в сервисе. На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем по проезжей части. Такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Кроме того, случай находится на контроле прокуратуры.
"В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы действуют в отношении пользователей каршеринга", - добавил Ликсутов.
Он подчеркнул, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы.
"Пренебрегая этим простым правилом, родители подвергают себя и ребенка серьезной опасности. Когда центр тяжести смещен, даже небольшая кочка может обернуться серьезными травмами", - заключил заммэра.
Судебные приставы изъяли электросамокат по решению суда после ДТП в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат
15 июля, 20:13
 
МоскваМаксим ЛиксутовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала