https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html

В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате

В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате - РИА Новости, 07.08.2024

В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате

Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:44

2024-08-07T16:44

2024-08-07T16:44

москва

максим ликсутов

происшествия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти предложили операторам увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина и мужчина с ребенком в сумке за спиной втроем на электросамокате едут по проезжей части дороги. "Нарушитель на самокате получил штраф и был заблокирован в сервисе. На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем по проезжей части. Такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Кроме того, случай находится на контроле прокуратуры. "В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы действуют в отношении пользователей каршеринга", - добавил Ликсутов. Он подчеркнул, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы. "Пренебрегая этим простым правилом, родители подвергают себя и ребенка серьезной опасности. Когда центр тяжести смещен, даже небольшая кочка может обернуться серьезными травмами", - заключил заммэра.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html

https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, максим ликсутов , происшествия