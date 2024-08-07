https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате - РИА Новости, 07.08.2024
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате
Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:44
2024-08-07T16:44
2024-08-07T16:44
москва
максим ликсутов
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти предложили операторам увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина и мужчина с ребенком в сумке за спиной втроем на электросамокате едут по проезжей части дороги. "Нарушитель на самокате получил штраф и был заблокирован в сервисе. На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем по проезжей части. Такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Кроме того, случай находится на контроле прокуратуры. "В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы действуют в отношении пользователей каршеринга", - добавил Ликсутов. Он подчеркнул, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы. "Пренебрегая этим простым правилом, родители подвергают себя и ребенка серьезной опасности. Когда центр тяжести смещен, даже небольшая кочка может обернуться серьезными травмами", - заключил заммэра.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html
https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , происшествия
Москва, Максим Ликсутов , Происшествия
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка на самокате
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка в сумке на самокате
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Родителей, перевозивших ребенка в сумке за спиной на электросамокате по проезжей части в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисе, после инцидента власти предложили операторам увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина и мужчина с ребенком в сумке за спиной втроем на электросамокате едут по проезжей части дороги.
"Нарушитель на самокате получил штраф и был заблокирован в сервисе. На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем по проезжей части. Такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - рассказал Ликсутов
.
Он отметил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Кроме того, случай находится на контроле прокуратуры.
"В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Такие штрафы действуют в отношении пользователей каршеринга", - добавил Ликсутов.
Он подчеркнул, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы.
"Пренебрегая этим простым правилом, родители подвергают себя и ребенка серьезной опасности. Когда центр тяжести смещен, даже небольшая кочка может обернуться серьезными травмами", - заключил заммэра.