https://ria.ru/20240807/sakhalin-1964572785.html

Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм

Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм - РИА Новости, 07.08.2024

Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм

Жители разных регионов России все чаще выбирают Сахалин и Курилы для семейных поездок, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе активно развивается... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:20

2024-08-07T10:20

2024-08-07T10:20

сахалин

валерий лимаренко

дальний восток

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Жители разных регионов России все чаще выбирают Сахалин и Курилы для семейных поездок, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе активно развивается и детский социальный туризм, сообщает правительство региона. "Одним из востребованных направлений, набирающих популярность в регионе, становятся поездки родителей с детьми. Это особенно актуально в текущем году, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Если ранее на Сахалин семьи с детьми предпочитали ехать в зимний период для катания на горнолыжном курорте "Горный воздух", то сейчас активно развивается и летний формат отдыха", - рассказали в пресс-службе правительства. Гостям предлагают туристические поездки к самым популярным природным локациям Сахалина и Курил, посещение лучшего на Дальнем Востоке аквапарка "Аква Сити" и оленьей фермы Rose Agro, терренкур и разнообразное гастрономическое меню. Бухта Тихая, мысы Птичий и Великан и многие другие направления экологического туризма предусматривают возможность отдыха с детьми. Региональные туроператоры уделяют особое внимание комфортной транспортной логистике до этих мест. Все это делает семейный отдых на островной природе комфортным. Многие маршруты доступны для пеших восхождений и вместе с детьми. Одним из них является останец Лягушка в Южно-Сахалинске. Популярное у гостей место силы посещают именно семьями, оставляя на память эмоции и красивые фотографии. Разнообразные природные тропы, расположенные практически в черте областного центра, позволили развить такое популярное у активных семей направление, как терренкур. Он доступен для гостей разного возраста и физической подготовки, а асфальтированная дорога дает возможность родителям совершать прогулки и с детьми в колясках. По поручению губернатора Лимаренко в регионе реализуется программа детского социального туризма. Она направлена именно на подрастающее поколение, формируя у детей желание открывать малую родину и путешествовать вместе с семьей по Сахалину и Курилам.

https://ria.ru/20240806/drony-1963424987.html

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сахалин

дальний восток

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалин, валерий лимаренко, дальний восток, сахалинская область