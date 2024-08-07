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Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм - РИА Новости, 07.08.2024
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10:20 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/sakhalin-1964572785.html
Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм
Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм - РИА Новости, 07.08.2024
Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм
Жители разных регионов России все чаще выбирают Сахалин и Курилы для семейных поездок, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе активно развивается... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:20
2024-08-07T10:20
сахалин
валерий лимаренко
дальний восток
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Жители разных регионов России все чаще выбирают Сахалин и Курилы для семейных поездок, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе активно развивается и детский социальный туризм, сообщает правительство региона. "Одним из востребованных направлений, набирающих популярность в регионе, становятся поездки родителей с детьми. Это особенно актуально в текущем году, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Если ранее на Сахалин семьи с детьми предпочитали ехать в зимний период для катания на горнолыжном курорте "Горный воздух", то сейчас активно развивается и летний формат отдыха", - рассказали в пресс-службе правительства. Гостям предлагают туристические поездки к самым популярным природным локациям Сахалина и Курил, посещение лучшего на Дальнем Востоке аквапарка "Аква Сити" и оленьей фермы Rose Agro, терренкур и разнообразное гастрономическое меню. Бухта Тихая, мысы Птичий и Великан и многие другие направления экологического туризма предусматривают возможность отдыха с детьми. Региональные туроператоры уделяют особое внимание комфортной транспортной логистике до этих мест. Все это делает семейный отдых на островной природе комфортным. Многие маршруты доступны для пеших восхождений и вместе с детьми. Одним из них является останец Лягушка в Южно-Сахалинске. Популярное у гостей место силы посещают именно семьями, оставляя на память эмоции и красивые фотографии. Разнообразные природные тропы, расположенные практически в черте областного центра, позволили развить такое популярное у активных семей направление, как терренкур. Он доступен для гостей разного возраста и физической подготовки, а асфальтированная дорога дает возможность родителям совершать прогулки и с детьми в колясках. По поручению губернатора Лимаренко в регионе реализуется программа детского социального туризма. Она направлена именно на подрастающее поколение, формируя у детей желание открывать малую родину и путешествовать вместе с семьей по Сахалину и Курилам.
https://ria.ru/20240806/drony-1963424987.html
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сахалин
дальний восток
сахалинская область
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сахалин, валерий лимаренко, дальний восток, сахалинская область
Сахалин, Валерий Лимаренко, Дальний Восток, Сахалинская область

Сайт Власти Сахалина активно развивают в регионе семейный и детский туризм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБерег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Жители разных регионов России все чаще выбирают Сахалин и Курилы для семейных поездок, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе активно развивается и детский социальный туризм, сообщает правительство региона.
"Одним из востребованных направлений, набирающих популярность в регионе, становятся поездки родителей с детьми. Это особенно актуально в текущем году, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Если ранее на Сахалин семьи с детьми предпочитали ехать в зимний период для катания на горнолыжном курорте "Горный воздух", то сейчас активно развивается и летний формат отдыха", - рассказали в пресс-службе правительства.
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Гостям предлагают туристические поездки к самым популярным природным локациям Сахалина и Курил, посещение лучшего на Дальнем Востоке аквапарка "Аква Сити" и оленьей фермы Rose Agro, терренкур и разнообразное гастрономическое меню.
Бухта Тихая, мысы Птичий и Великан и многие другие направления экологического туризма предусматривают возможность отдыха с детьми. Региональные туроператоры уделяют особое внимание комфортной транспортной логистике до этих мест. Все это делает семейный отдых на островной природе комфортным. Многие маршруты доступны для пеших восхождений и вместе с детьми. Одним из них является останец Лягушка в Южно-Сахалинске. Популярное у гостей место силы посещают именно семьями, оставляя на память эмоции и красивые фотографии. Разнообразные природные тропы, расположенные практически в черте областного центра, позволили развить такое популярное у активных семей направление, как терренкур. Он доступен для гостей разного возраста и физической подготовки, а асфальтированная дорога дает возможность родителям совершать прогулки и с детьми в колясках.
По поручению губернатора Лимаренко в регионе реализуется программа детского социального туризма. Она направлена именно на подрастающее поколение, формируя у детей желание открывать малую родину и путешествовать вместе с семьей по Сахалину и Курилам.
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СахалинВалерий ЛимаренкоДальний ВостокСахалинская область
 
 
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